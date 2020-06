De bons yeux pour un nez opto-électronique !

Schéma de principe du dispositif optique pour l'imagerie SPR.

Une équipe du CEA-Irig a passé au crible le dispositif optique de "lecture" du nez opto-électronique qu'elle a développé et qui est aujourd'hui commercialisé par la start-up Aryballe Technologies. Ce nez peut désormais être utilisé sur le terrain au maximum de ses performances.La technique appelée "parde plasmons de" (SPRI) est largement utilisée pour la détection de composés chimiques et biologiques en. Elle permet d'observer enréel, grâce à un dispositif, la formation de liaisons sélectives entre des ligands fixés sur une surface métallique et des molécules à détecter. Ces liaisons induisent une variation ténue d'à proximité du dépôt métallique. Dans uneparticulière, celle-ci peut cependant être observée avec une LED et un prisme endont une face est recouverte d'un dépôt métallique: lade la LED est plus ou moins réfléchie ou absorbée à l'verre-métal suivant l'état lié ou non des ligands.La déclinaison en phase gazeuse de la SPRI est particulièrement intéressante pour identifier des composés organiques volatils (COV) car elle autorise une très grande variété de récepteurs et peut donc "mimer" le fonctionnement duhumain, capable de discriminer jusqu'à 10 000 odeurs mélangées grâce à quelque quatre cents types différents de récepteurs olfactifs.LeSPRI (ou nez optoélectronique) développé par les chercheurs de l'Irig compte des dizaines de capteurs moléculaires individuels qui lui permettent d'identifier d'innombrables signatures odorantes. Depuis 2018, il est commercialisé pour contrôler les odeurs à l'intérieur des automobiles ou l'innocuité de procédés industriels par la start-up Aryballe Technologies, créée en 2014.Or cet appareil, qui a vocation à être déployé sur le terrain, est exposé à des variations de température de grandequi peuvent affecter ses performances. Pour y remédier, les scientifiques ont étudié l'influence de la température et celles de paramètres optiques comme lad'de la LED et l'épaisseur des dépôts métalliques sur le prisme.Dans la gamme de 530 nm à 740 nm, ils montrent que la sensibilité duaugmente avec la longueur d'onde, avec un bon accord entre modélisation et expérience. À l'optimum, la limite de détection est de l'ordre de dizaines de parties par(ppb) pour des COV tels que le 1-butanol. Une performance proche de celle du nez humain !Ils ont ensuite caractérisé les différentes couches métalliques déposées sur le prisme: ils ont mesuré leur épaisseur - pendant le dépôt à la Plateforme technologique amont de Minatec - et leur rugosité (par microscopie à force atomique) à la Plateforme de nano-caractérisation du CEA. Pour confronter théorie et expérience, ils ont dû définir une nouvelle méthode de caractérisation conduisant à une sensibilité indépendante de la nature des"porteurs" de l'. Les sensibilités mesurées ont ainsi pu être comparées quantitativement aux résultats théoriques - sansajustable - sur unede température allant de 5°C à 45°C.L'de ces résultats permet d'améliorer la sensibilité du nez optoélectronique pour unsur le terrain: des mesures correctives peuvent être envisagées dans le cas de variations importantes de température, saisonnières ou régionales.