La calorimétrie isothermique pour mieux comprendre les batteries

En haut, schéma de la redox cationique (une étape) ; En bas, schéma de la redox anionique (multi-étape)

© Gaurav Assat et al. 2019

Comment augmenter l'autonomie des batteries ? En s'intéressant au phénomène de redox anionique, réaction d'oxydo-réduction additionnelle du processus cationique "classique" des batteries Li-ions, ouvrant théoriquement la voie à une augmentation de 20 % de l'autonomie des batteries. Un travail mené par une équipe dusur le stockage électrochimique de l'(RS2E) et publié dans la revueLe processus de redox anionique, phénomène d'oxydation-réduction additionnel au redox cationique "classique", est prometteur pour les batteries mais s'accompagne malheureusement d'une "de" (différence importante de tension entre charge/décharge): une partie de l'énergie du système est perdue par dissipation de. En plus de la perte d'énergie, cette dissipation pose un problème de sécurité. Dans une batterie en fonctionnement, elle provoque uneet peut être responsable d'un emballement. Les mécanismes et conditions thermochimiques de cette hystérésis sont mal connus. Une équipe du RS2E, menée par le Prof. Jean-Marie Tarascon (Chimie du solide et de l'énergie, CNRS/Collège de France/Sorbonne Université), s'est penchée sur ces questions grâce à une technique peu utilisée: laisothermique.Cette technique permet d'analyser le comportement thermique de systèmes de stockage, en sondant les variations d'énergie et de désordre atomique au coeur des batteries (enthalpie et entropie). Cela permet d'en déduire les mécanismes ayant lieu au niveau de lalors de saet de sa décharge. Étudiant unmodèle nommé LRSO, les scientifiques ont montré que l'oxydation/réduction électrochimique des anions est immédiatement suivie d'un réarrangement de la structure pour la stabiliser. Les dissipations de chaleur sont dues à ces réarrangements et à l'qu'ils produisent car le mécanisme est thermodynamiquement hors équilibre.Cette compréhensiondes mécanismes devrait permettre, à terme, à uneappliquée de développer de nouvelles approches pour atténuer l'hystérésis de tension, minimiser la génération de chaleur dans leset donc approcher unede 100 %.Les auteurs de l'article espèrent d'autre part que leur nouvelle méthode de caractérisation des batteries encouragera la communauté des électrochimistes à s'approprier la calorimétrie isothermique pour l'étude d'autres systèmes.Gaurav Assat, Stephen L. Glazier, Charles Delacourt, Jean-Marie Tarascon.