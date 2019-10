Un carburant solaire à partir d'eau polluée

Publié par Adrien le 09/10/2019 à 08:00 Source: CNRS INC

En s'inspirant de la nature, l'énergie solaire peut être convertie en carburants (comme de l'hydrogène ou des hydrocarbures) à l'aide de cellules photoélectrochimiques également appelées "feuilles artificielles" puisqu'elles remplissent exactement la même fonction que les feuilles des arbres.Composées de surfaces semiconductrices immergées dans une solution aqueuse, elles transforment lesreçus duen charges positives et négatives qui réagissent avec l'pour générer le. Pour améliorer les performances de ces cellules (efficacité, rendement, etc.), les scientifiques de l'des sciences chimiques de Rennes (CNRS/ENSCR/Université Rennes 1/INSA Rennes), en collaboration avec l'Institut dede Rennes et la plateforme ScanMAT (CNRS/Université Rennes 1), ont mis audes nouvelles surfaces de type “Metal-Insulator-Semiconductor” obtenues grâce à une technique mise en oeuvre pour la première fois dans ce domaine: l'électrodissolution.Non seulement, elles montrent des performances électrochimiques accrues, mais ces performances se voient considérablement améliorées en présence d', l'un des polluants majeurs des eaux usées. Bien que des progrès soient encore nécessaires pour améliorer la stabilité chimique de ces systèmes, ces recherches ouvrent la voie à la fabrication de nouveaux types de cellules photoélectrochimiques capables de produire des carburants solaires à partir d'eaux polluées. Un résultat à retrouver dansGabriel Loget, Cristelle Mériadec, Vincent Dorcet, Bruno Fabre, Antoine Vacher, Stéphanie Fryars, Soraya Ababou-Girard.- Août 2019