Des scientifiques parviennent à produire efficacement du carburant à partir de monoxyde de carbone 🛢️

Des scientifiques ont mis au point un catalyseur innovant capable de convertir efficacement le monoxyde de carbone (CO) en carburants comme l'éthanol.Alternative aux carburants fossiles, ce carburant produit à partir d'électricité décarbonée pourrait être utilisé dans l'industrie ou le transport. Une avancée publiée dansqui permettrait de valoriser le CO directement émis par certaines industries et de réduire ainsi leur empreinteglobale.Les e-carburants (électro-carburants) comme l'e-éthanol sont une alternative attractive aux carburants fossiles pour une utilisation dans l'industrie et le transport, par exemple. Produits à partir d'électricité décarbonée, leur synthèse peut être potentiellement réalisée par transformation directe du dioxyde de carbone (CO), capté au niveau des émissions concentrées d'usines métallurgiques, de fermenteurs ou de cimenteries, ou du(CO) également émis par certaines industries.D'un point de vue chimique, ces réactions d'électro-réduction du COou du CO sont très complexes en raison du grandd'électrons et de protons mis en jeu. Elles nécessitent des électrolyseurs spécifiques pour la conversion des gaz et, surtout, des catalyseurs efficaces et sélectifs pour ne produire que les produits souhaités et directement valorisables.De nombreux efforts se sont concentrés ces dernières années sur l'électro-réduction du COcomme une piste prometteuse pour produire des carburants et des molécules organiques utiles pour l'industrie chimique. Cependant, d'importants obstacles persistent qui empêchent le passage à l'échelle industrielle de ces procédés.Les faibles rendements et la grande difficulté de trouver des catalyseurs suffisamment sélectifs pour éviter la formation de nombreux sous-produits en sont les principaux. Face à ce constat, une alternative s'impose: utiliser plutôt le monoxyde de carbone (CO) comme réactif, une stratégie qui permettrait sans doute d'optimiser la conversion vers des composés plus complexes.Dans ce contexte, une équipe du Laboratoire de chimie des processus biologiques (CNRS/Collège de France/Sorbonne Université) a conçu, en partenariat avec TotalEnergies, uninnovant à base de nitrure deenrichi en nanoparticules d'or et enisolés d'Des tests électrochimiques ont révélé que cette architecture unique favorise une conversion efficace du CO en alcools multicarbonés, en particulier l'éthanol et le propanol, au détriment de la formation d'éthylène qui est habituellement le principal produit de ces réactions. Des calculs théoriques montrent que l'or et l'argent modifient les propriétés électroniques du cuivre, favorisant ainsi les voies réactionnelles conduisant aux alcools plutôt qu'aux hydrocarbures.Ces résultats ouvrent des perspectives intéressantes pour la production durable de carburants et de précurseurs chimiques à partir de CO. À terme, cette technologie publiée danspourrait s'intégrer dans des processus industriels visant à recycler le CO émis par certaines industries, réduisant ainsi leur empreinte carbone globale tout en valorisant ce gaz sous-exploité.Incorporation of isolated Ag atoms and Au nanoparticles in copper nitride for selective CO electroreduction to multicarbon alcoholsHong Phong Duong, Jose Guillermo Rivera de la Cruz, David Portehault, Andrea Zitolo, Jacques Louis, Sandrine Zanna, Quentin Arnoux, Moritz W. Schreiber, Nicolas Menguy, Ngoc-Huan Tran & Marc Fontecave.2025