Record d'efficacité pour des cellules solaires organiques

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Comment fonctionnent les cellules solaires organiques ?

Qu'est-ce que le PEDOT:PSS et pourquoi est-il important ?

Les panneaux solaires pourraient bientôt devenir plus écologiques grâce à une avancée majeure. Des chercheurs ont développé des cellules solaires entièrement organiques, doublant leur efficacité précédente.Les cellules solaires traditionnelles, à base de silicium, posent des problèmes environnementaux en fin de vie. Leur recyclage est coûteux et risqué, en raison des substances qu'elles contiennent. Les alternatives comme les cellules pérovskites, bien que performantes, incluent également des composants toxiques.Les scientifiques se tournent vers des solutions plus durables, comme les cellules solaires entièrement organiques. Ces dernières ne contiennent pas de métaux lourds et peuvent être incinérées sans danger. Cependant, leur efficacité était jusqu'à présent limitée à environ 4%, bien en dessous des standards du secteur.Une équipe internationale a récemment franchi un cap significatif. En utilisant un nouveau type d'électrode et une technique de laminage innovante, ils ont atteint une efficacité de conversion de 8,7%. Cette performance, plus du double des précédents modèles, ouvre la voie à des applications pratiques.L'un des obstacles majeurs résidait dans la création d'électrodes transparentes sans endommager les couches sous-jacentes. Les chercheurs l'ont surmonté en développant une électrode à base de PEDOT:PSS, fabriquée à basse température. Cette approche préserve l'intégrité des films organiques.Une autre innovation clé est la méthode de laminage utilisant des électrodes en nanotubes de carbone. Cette technique permet d'ajouter des couches sans altérer celles déjà en place. Combinées, ces avancées ont permis d'atteindre des performances record pour les cellules solaires organiques.Ces cellules solaires organiques pourraient trouver des applications dans des domaines sensibles, comme l'agriculture ou les dispositifs portables. Leur légèreté et leur flexibilité les rendent idéales pour des installations où les panneaux traditionnels seraient inadaptés. Les chercheurs visent maintenant à améliorer encore leur conductivité.Cette étude, publiée dans, marque une étape importante vers des énergies renouvelables plus propres. Les cellules solaires organiques pourraient ainsi jouer un rôle clé dans la transition énergétique, en offrant unedurable aux technologies actuelles.Les cellules solaires organiques utilisent des matériaux carbonés pour convertir la lumière en. Contrairement aux cellules au silicium, elles ne reposent pas sur des semi-conducteurs inorganiques. Cette différence permet une fabrication plus flexible et potentiellement moins coûteuse.Le processus de conversion repose sur l'absorption de photons par les matériaux organiques, générant des paires électron-trou. Ces charges sont ensuite séparées et collectées par des électrodes, produisant un. L'efficacité de ce processus dépend fortement des propriétés des matériaux utilisés.Les avantages incluent la légèreté et la possibilité de produire des cellules sur des substrats flexibles. Cependant, la stabilité et la durée de vie des matériaux organiques restent des obstacles à surmonter pour une adoption à grande échelle.Le PEDOT:PSS est un polymère conducteur transparent largement utilisé dans les dispositifs électroniques. Sa combinaison unique deet deen fait unidéal pour les électrodes de cellules solaires organiques.Contrairement aux métaux traditionnels, le PEDOT:PSS peut être déposé à basse température, ce qui est crucial pour les substrats organiques sensibles. Sa fabrication ne nécessite pas de produits chimiques agressifs, réduisant ainsi l'impact environnemental.Malgré ses avantages, le PEDOT:PSS présente des limites en termes de conductivité et de stabilité à long terme. Les recherches actuelles visent à améliorer ces aspects pour permettre des performances encore plus élevées dans les applications solaires.