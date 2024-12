Ce cataclysme gravitationnel explique la naissance des deux lunes de Mars 💥

Simulation des trajectoires des fragments d'un astéroïde désintégré par la gravité de Mars.

Les deux lunes de Mars, Phobos et Deimos, représentées en orbite autour de la planète rouge.

Les lunes de Mars, Phobos et Deimos, intriguent depuis des décennies les astronomes par leur forme étrange et leur orbite étonnamment régulière. Si elles ressemblent à des astéroïdes capturés, leur trajectoire orbitale contredit cette explication classique. Une nouvelle étude propose désormais une origine inédite: un cataclysme gravitationnel causé par uns'approchant dangereusement de laLes chercheurs ont utilisé des simulations informatiques avancées pour tester une hypothèse intrigante. Lorsqu'un astéroïde géant franchit la "limite de Roche" de Mars, où les forces de marée sont si intenses qu'elles peuvent désintégrer un objet, il se retrouve pulvérisé. Les débris forment ensuite un disque autour de la planète, à partir duquel des lunes comme Phobos et Deimos pourraient progressivement s'assembler.Cette explication résout plusieurs mystères. Contrairement à d'autres lunes capturées, comme Triton autour de Neptune, Phobos et Deimos suivent des orbites circulaires alignées avec l'équateur martien. Ces caractéristiques seraient compatibles avec une formation locale à partir d'un disque de débris, plutôt qu'avec un astéroïde capturé.Jusqu'ici, une autre théorie envisageait que ces lunes soient issues d'un impact sur Mars similaire à celui ayant formé notre Lune terrestre. Cependant, des différences notables entre Phobos et Deimos, notamment dans leur altitude respective, posent problème à ce modèle. Le nouveau scénario proposé par Jacob Kegerreis et ses collègues pourrait ainsi offrir une réponse cohérente.Les simulations, réalisées sur les superordinateurs de l'Université de Durham, ont exploré diverses tailles, vitesses et angles d'approche pour l'astéroïde. Ces calculs montrent qu'une partie significative des débris restait en orbite, formant progressivement des particules plus petites qui s'accumulaient en deux lunes.Le modèle de Kegerreis prédit également une distribution différente des matériaux, permettant à Deimos de se former à une distance plus éloignée de Mars. Jack Lissauer, de la NASA, précise que cela implique un astéroïde "parent" plus modeste, mais suffisant pour expliquer la genèse des deux lunes.L'hypothèse sera mise à l'épreuve dès 2026 avec la mission Martian Moons eXploration (MMX) de l'agence spatiale japonaise (JAXA). L'objectif: rapporter des échantillons de Phobos pour analyse. L'instrument MEGANE, conçu par la NASA, sera notamment chargé d'identifier les éléments chimiques présents à la surface de la lune.Les données recueillies permettront peut-être de trancher entre ces différentes théories. Si les échantillons révèlent des matériaux similaires à ceux de Mars, cela soutiendrait l'idée d'un impact. À l'inverse, une composition plus proche des astéroïdes renforcerait la thèse du disque de débris.En attendant, les simulations continuent d'ouvrir de nouvelles perspectives. Les chercheurs espèrent appliquer ces modèles à d'autres phénomènes, comme la formation des anneaux de Saturne ou l'origine d'autres lunes dans le Système solaire.