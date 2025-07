🔴 Pourquoi Mars a perdu son habitabilité et pas la Terre ?

Le piège mortel du carbone sur Mars

Une absence de régulation fatale

Mars et la Terre partagent des origines similaires: des planètes rocheuses, dotées d'eau et de carbone, situées dans une zone potentiellement habitable. Pourtant, l'une est devenue un désert glacé, tandis que l'autre a maintenu des conditions propices à la vie pendant des milliards d'années. La clé de cette divergence réside dans leur gestion duSur Terre, un équilibre subtil entre absorption et rejet de CO₂ permet de réguler le. Le carbone atmosphérique est capturé par leset les roches sédimentaires, comme les calcaires. Mais contrairement à Mars, notrerecycle ce carbone grâce au volcanisme, qui le réinjecte régulièrement dans l'air. Ce cycle stabilise les températures sur le long terme.Sur Mars, le CO₂ a été capturé par les roches, mais aucun mécanisme ne l'a restitué à l'atmosphère. Lorsque l'eau liquide a interagi avec le gaz carbonique, elle a formé des carbonates, piégeant définitivement le carbone dans le sol. Sansvolcanique significative pour libérer à nouveau ce CO₂, l's'est effondré.La Terre, elle, connaît des éruptions fréquentes qui rejettent du CO₂, compensant son absorption par les roches. Même après des épisodes de glaciation extrême, comme les épisodes "Terre boule de neige", le volcanisme a permis un retour à des conditions tempérées. Mars, en revanche, n'a pas eu cette chance: son volcanisme s'est éteint il y a des milliards d'années.La différence tient donc à la dynamique interne des deux planètes. La Terre possède uneactive et un manteau riche en magma, alimentant un volcanisme constant. Mars, plus petite et plus froide, a vu son activité géologique décliner rapidement, scellant son sort.Sans ce recyclage du carbone, toute période humide sur Mars était vouée à s'achever par un refroidissement irréversible. Les modèles suggèrent que ces phases habitables n'ont jamais duré plus de quelques millions d'années, alors que la Terre a offert une stabilité climatique bien plus longue – une des raisons pour laquelle la vie a pu s'y développer durablement.