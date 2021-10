Une cathode à air pour des batteries Li-O2 !



(c)Tony Boehle

Des chercheurs de l'Iramis ont testé un matériau hybride poreux (Metal-Organic Framework ou MOF) pour la cathode d'une nouvelle famille de batteries au potentiel prometteur.Les batteries lithium-oxygène (Li-O2) pourraient enbénéficier d'unemassique d'stockée vingt fois plus élevée que celle des batteries Li-ion: 3500 Wh/kg. Pour que Li-O2 devienne une alternative sérieuse au Li-ion, il reste de nombreux verrous à lever, parmi lesquels la perte rapide de performance après seulement quelques cycles de charge-décharge.Au cours de la décharge d'une batterie Li-O2, les ions Li+ issus de l'enforment avec O2 dude lithium (Li2O2) à laenporeux. De manière réversible, quand la batterie est en, ce Li2O2 libère des ions Li+ dans l'électrolyte et O2.Cette cathode "à" est ainsi le siège de la réduction de l'de l'air au cours de la décharge et d'un dégagement d'oxygène au cours de la charge et doit, de plus, stocker le Li2O2 insoluble. Ces trois points sont essentiels pour les performances de la batterie, ce qui explique laactive depour cette cathode.Les solides hybrides Metal-Organic(MOF) semblent de bons candidats en raison de leur forte porosité et de leur grandespécifique. Ils sont constitués d'assemblages de briques inorganiques métalliques, reliées entre elles par des ligands organiques, via des liaisons de coordination fortes,ainsi des réseaux cristallins multidimensionnels. Certains d'entre eux (dits flexibles) voient leur structure "respirer" à la suite d'une variation deou de l'de molécules hôtes.Des chercheurs de l'Iramis ont étudié les propriétés électrochimiques d'un MOF flexible - MIL-53 (Matériaux de l′Institut Lavoisier) à l'- synthétisé selon deux méthodes conduisant à des morphologies dedifférentes.Les tests électrochimiques réalisés avec des électrodes de MIL-53 montrent les mêmes performances quelle que soit la méthode de synthèse, hydrothermale ou microonde.Selon la valeur de la capacité de la première charge, différents scénarios se dessinent:- pour une valeur élevée, les capacités de charge suivantes chutent rapidement,- pour une valeur modérée, la capacité de décharge est équivalente à celle de charge, ce qui montre que la réduction de l'oxygène a pu avoir lieu,- pour une très faible valeur, la capacité de la 2e charge est élevée, la réduction de l'oxygène et lade Li2O2 se mettent en place.Les études ex situ dede rayons X,ou spectrométrie photo-électronique X ont été réalisées sur la cellule démontée après un cycle de décharge, puis dix. Elles confirment que le produit de décharge formé (Li2O2) est bien encapsulé dans les pores du solide MIL-53, ce qui démontre la capacité de stockage de ce matériau. Dans tous les cas, lede cycles de charge-décharge à pleine capacité reste cependant encore très limité.Ces travaux se poursuivent par l'étude de MOF avec d'autres centres métalliques (fer, vanadium) pour améliorer ce dernierIls ont été réalisés en collaboration avec l'École supérieure deet deindustrielles de lade(ESPCI).