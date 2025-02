Ce réacteur transforme le CO2 de l'air en carburant avec le Soleil 🌍

Un dispositif inspiré par la nature



a) Schéma du système en fonctionnement nocturne sans lumière.

b) Schéma du système global en fonctionnement diurne avec lumière.

c) Unité de capture du carbone avec équations de capture et de libération du CO₂.

d) Unité CO₂U alimentée par l'énergie solaire, composition des matériaux et réactions de réduction et d'oxydation associées.

Des applications prometteuses

Pour aller plus loin: Qu'est-ce que le gaz de synthèse ?

Et si l'air que nous respirons devenait une source d'Ă©nergie propre ? Des chercheurs de l'UniversitĂ© de Cambridge ont mis au point un dispositif solaire capable de capturer le dioxyde de carbone (COâ‚‚) prĂ©sent dans l'atmosphère pour le convertir en carburant durable.Cette technologie, inspirĂ©e de la photosynthèse, pourrait nous permettre de repenser notre approche de la production d'Ă©nergie et de la lutte contre le changement climatique.Contrairement aux mĂ©thodes traditionnelles de capture et de stockage du carbone, ce rĂ©acteur ne nĂ©cessite ni Ă©nergie fossile ni infrastructures complexes pour transporter ou stocker le COâ‚‚. Il fonctionne entièrement Ă l'Ă©nergie solaire, transformant un gaz Ăen une ressource utile. Cette approche ouvre la voie Ă une Ă©conomie circulaire, oĂą le COâ‚‚ devient une matière première plutĂ´t qu'un dĂ©chet.Le rĂ©acteur solaire utilise des filtres spĂ©cialisĂ©s pour capter le COâ‚‚ de l'air pendant la nuit, comme une Ă©ponge absorbe l'eau. Lorsque le Soleil apparaĂ®t, la lumière dĂ©clenche unequi transforme le COâ‚‚ capturĂ© en gaz de synthèse, un mĂ©lange gazeux utilisĂ© pour produire des carburants et des produits chimiques.Ce processus repose sur un catalyseur hybride combinant des matĂ©riaux molĂ©culaires et semi-conducteurs, optimisant ainsi l'efficacitĂ© de la conversion. Contrairement aux technologies existantes, ce système fonctionne dans des conditions douces et ne nĂ©cessite pas de COâ‚‚ pur ou de hautes tempĂ©ratures.En sĂ©parant les Ă©tapes de capture et de conversion, les chercheurs ont rĂ©solu un problème majeur: l'interfĂ©rence de l'oxygène, qui limitait jusqu'alors l'efficacitĂ© des dispositifs similaires. Cette innovation permet une conversion plus rapide et plus efficace du COâ‚‚ atmosphĂ©rique.Ce dispositif pourrait ĂŞtre utilisĂ© pour produire des carburants propres pour les voitures, les avions ou mĂŞme des produits chimiques essentiels, sans Ă©mettre de COâ‚‚ supplĂ©mentaire. Il offre Ă©galement une solution pour les zones reculĂ©es, oĂą l'accès aux rĂ©seaux Ă©nergĂ©tiques est limitĂ©.Les chercheurs envisagent une production dĂ©centralisĂ©e, permettant Ă des communautĂ©s ou Ă des individus de gĂ©nĂ©rer leur propre carburant. Cette approche pourrait rĂ©duire la dĂ©pendance aux combustibles fossiles tout en contribuant Ă la rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă effet de serre.Enfin, cette technologie pourrait jouer un rĂ´le clĂ© dans l'industrie chimique et pharmaceutique, oĂą le gaz de synthèse est une matière première essentielle. En utilisant du COâ‚‚ atmosphĂ©rique, ces secteurs pourraient rĂ©duire leur empreinte carbone tout en continuant Ă produire les produits dont nous dĂ©pendons quotidiennement.Le gaz de synthèse (ou "syngaz") est un mĂ©lange gazeux principalement composĂ© de(CO) et d'hydrogène (Hâ‚‚). Il est produit par lade matières carbonĂ©es, comme le charbon, leou, dans ce cas, le(COâ‚‚). Ce gaz est une matière première essentielle dans l'industrie chimique et Ă©nergĂ©tique, servant de base Ă la fabrication de nombreux produits.Historiquement, le syngaz a Ă©tĂ© utilisĂ© pour produire des carburants liquides via le procĂ©dĂ© Fischer-Tropsch, qui transforme le CO et l'Hâ‚‚ en hydrocarbures. Il est Ă©galement utilisĂ© pour fabriquer de l'ammoniac, un composant clĂ© des engrais, ainsi que du mĂ©thanol, un solvant et prĂ©curseur chimique important. Sa polyvalence en fait un pilier de l'industrie moderne.Dans le contexte de la transition Ă©nergĂ©tique, le syngaz produit Ă partir de COâ‚‚ capturĂ© dans l'air reprĂ©sente une alternative durable aux mĂ©thodes traditionnelles, qui reposent sur des combustibles fossiles. En utilisant des sources renouvelables comme l'Ă©nergie solaire pour sa production, on rĂ©duit l'empreinte carbone tout en crĂ©ant une Ă©conomie circulaire.Enfin, le syngaz pourrait jouer un rĂ´le central dans la dĂ©carbonation de secteurs difficiles Ă Ă©lectrifier, comme l'aviation ou la production de produits chimiques complexes. En combinant capture de COâ‚‚ et conversion en syngaz, cette technologie offre une voie prometteuse pour concilier dĂ©veloppement industriel et prĂ©servation de l'environnement.