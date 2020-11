Une céramique nanoporeuse pour économiser le platine pour la production d'hydrogène

céramique (Premier « art du feu » à apparaître (avant la métallurgie et le travail du verre), la céramique désigne l’ensemble des objets fabriqués...)

platine (Le platine est un élément chimique de symbole Pt et de numéro atomique 78.)

catalyseur (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ; il participe à la réaction mais il ne fait partie ni des produits, ni des réactifs et n'apparaît donc pas dans...)

pile à combustible (Une pile à combustible est une pile où la fabrication de l'électricité se fait grâce à l'oxydation sur une électrode d'un combustible réducteur (par exemple...)

usage (L’usage est l'action de se servir de quelque chose.)



Un nanocomposite stable et efficace à base de TiN/Si3N4 comme catalyseur pour booster (Le nom de booster (ou propulseur d'appoint) est donné au moteur-fusée qui est attaché aux navettes spatiales américaines.[1] Par généralisation, le terme peut s'employer pour tous les moteurs auxiliaires à carburant solide utilisés...) hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

dihydrogène (Le dihydrogène est la forme moléculaire de l'élément hydrogène, qui existe à l'état gazeux aux conditions normales de pression et de température. Les molécules comportent deux atomes...)

vecteur énergétique (Tout ce qui est capable de véhiculer de l’énergie peut être considéré comme un vecteur énergétique.)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de référence est...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

métal (Un métal est un élément chimique qui peut perdre des électrons pour former des cations et former des liaisons métalliques ainsi que...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures)....)

Nagoya (Nagoya (????; -shi) est la quatrième plus grande et la troisième plus prospère des villes du Japon. Situé sur la côte Pacifique dans la région du Chubu, au centre d'Honshu, c'est la capitale de la préfecture...)

titane (Le titane est un élément chimique métallique de symbole Ti et de numéro atomique 22.)

azote (L'azote est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole N et de numéro atomique 7. Dans le langage courant, l'azote désigne le gaz diatomique diazote N2, constituant...)

silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si et de numéro atomique 14.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique,...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

Référence:

3

4

3

4

matrix (Matrix (en France), La Matrice (au Québec) (The Matrix) est un film de science-fiction réalisé par les frères Andy et Larry Wachowski et sorti en 1999. Inspiré entre autre de...)

Contacts:

Chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de recherche sont diversifiés et impliquent d'importantes...)

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine (télécommunications, nouvelles technologies...), ainsi que...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur...)

Parmi ses nombreuses propriétés, le platine est très recherché pour son pouvoir catalytique. Ce métal présente cependant un coût élevé et son exploitation laisse une empreinte environnementale importante. Afin de l'utiliser en plus faibles quantités, voire de le remplacer, des chercheurs de l'IRCER (CNRS/Université de Limoges), de l'IEM (CNRS/ENSCM/Université de Montpellier) ainsi que du Brésil, du Japon, des États-Unis, de Turquie et d'Inde, ont développé uneultra-poreuse, qui permet à une couche deextrêmement fine de remplir son rôle dedans une. Publiés dans la revue, ces travaux pourraient être étendus à la réduction de l'du platine dans d'autres domaines.Leest und'intérêt en raison de sad'élevée. Il peut être produit à partir de diverses sources, utilisant des réactions impliquant des catalyseurs. Le platine est un élément essentiel à la plupart de ces cas, mais ceest peu abondant et est fortement demandé en bijouterie et pour des implants médicaux. Des efforts considérables sont donc mis en oeuvre pour trouver des solutions qui en limitent ou en optimisent l'usage.Des scientifiques de l'desur les céramiques (IRCER, CNRS/Université de Limoges) et de l'Institut européen des membranes (IEM, CNRS/ENSCM/Université de Montpellier), ainsi que l'fédérale de Santa Catarina (Brésil), de l'Institut de technologies de(Japon), de l'Institut national des normes et des technologies (États-Unis), de l'Université technique du Moyen-Orient (Turquie) et de l'Institut indien de technologies de Madras (Inde) ont ainsi développé des céramiques ultra-poreuses dont la structure et la composition particulières permettent d'utiliser de très petites quantités de nanoparticules de platine, hautement dispersées et accessibles. Ce système robuste a également l'avantage d'être réutilisable.La céramique en question, élaborée par une technique dite de "voie précurseur", est conçue à partir de, d'et de. Lorsqu'une fine couche de platine est déposée à sa, le métal se répartit dans les pores duet se retrouve ainsi avec une surface d'action démultipliée. L'effet est ensuite maximisé grâce au support céramique, augmentant encore la capacité d'une mêmede platine à catalyser la production de dihydrogène. Les scientifiques travaillent à présent à l'obtention du système céramique/catalyseur complet en une seule étapeen remplaçant le platine par des métaux moins coûteux.Abhijeet Lale, Maira Debarba Mallmann, Shotaro Tada, Alina Bruma, Saim Özkar, Ravi Kumar, Masaaki Haneda, Ricardo Antonio Francisco Machado, Yuji Iwamoto, Umit B. Demirci et Samuel Bernard. Highly active, robust and reusable micro-/mesoporous TiN/Sinanocomposite-based catalysts for clean energy: Understanding the key role of TiN nanoclusters and amorphous Siin the performance of the catalyst system., 2020, 272, 118975.- Samuel Bernard -, Institut de Recherche sur les Céramiques (IRCER), CNRS/Université de Limoges -samuel.bernard at unilim.fr- Stéphanie Younès - Responsable- Institut dedu- inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr