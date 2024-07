Cet "œil" dans l'espace pourrait abriter la vie

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



L'exoplanète LHS 1140 b pourrait être entièrement couverte de glace (à gauche) ou être un monde glacé avec un océan sous-stellaire liquide et une atmosphère planète

Crédit: BENOIT GOUGEON, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Une exoplanète surnommée LHS-1140b intrigue les scientifiques. Située à 50 années-lumière de la Terre, cette planète pourrait posséder une particularité hors norme: une surface ressemblant à un œil, avec un océan entouré de glace, ouvrant ainsi la possibilité d'abriter la vie.Découverte en 2017, LHS-1140b était initialement considérée comme une "mini-Neptune" avec une atmosphère dense composée d'eau, de méthane et d'ammoniac. Cependant, grâce aux récentesduJames Webb, les scientifiques ont maintenant des indices suggérant une planète plus glacée et humide que prévu, ce qui pourrait signifier qu'elle est potentiellement habitable.Charles Cadieux, astrophysicien à l'Université de Montréal, explique que parmi toutes les exoplanètes tempérées connues, LHS-1140b pourrait bien être la meilleure candidate pour confirmer indirectement la présence d'eau liquide à la surface d'un monde extraterrestre au-delà de notre Système solaire. Cette découverte serait une étape majeure dans lad'exoplanètes habitables.LHS-1140b est environ 1,73 fois plus grosse et 5,6 fois plus massive que la Terre. En raison d'un verrouillage gravitationnel avec son étoile hôte, une naine rouge plus froide que notre Soleil, une face de la planète reste toujours orientée vers l'étoile, créant une zone potentiellement habitable où les températures peuvent atteindre 20 degrés Celsius.Pour étudier LHS-1140b, les chercheurs ont utilisé le spectrographe sans fente du James Webb, qui permet d'analyser la composition de la planète en observant la lumière de son étoile traversant son atmosphère. Des indices de la présence d'azote, un composant clé de l'atmosphère terrestre, ont été détectés, excluant ainsi une planète rocheuse ou une mini-Neptune au profit d'un monde recouvert de glace.Bien que la majorité de la planète soit probablement gelée, la face orientée vers l'étoile pourrait offrir des conditions favorables à la vie, avec des températures assez élevées pour maintenir un océan liquide. René Doyon, physicien à l'Université de, souligne que la confirmation d'une atmosphère riche en azote nécessitera encore un à trois ans d'observations supplémentaires.