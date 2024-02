Cette batterie nucléaire pourrait alimenter nos smartphones pendant des décennies

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Crédit: BetaVolt

Crédit: BetaVolt

Dans une percée technologique, des chercheurs chinois ont développé une batterie nucléaire capable de fournir de l'énergie pendant 50 ans sans recharge. Ce petit dispositif, baptisé "BV100", mesure seulement 15 x 15 x 5 millimètres, soit similaire à une pièce de monnaie, et produit 100 microwatts de. Le principe de fonctionnement repose sur l'utilisation d'un isotope radioactif du nickel, le nickel-63, qui se transforme en cuivre en libérant des électrons exploitables comme source d'L'innovation réside dans l'intégration d'une couche de semi-conducteur, située entre deux fines plaques de diamant, pour capturer et diriger ces électrons. Les semi-conducteurs, étant à mi-chemin entre les conducteurs et les isolants, permettent unprécis du mouvement des électrons. Cetteoffre ainsi uneet uneénergétique significativement supérieures aux batteriesconventionnelles.Cependant, Juan Claudio Nino, scientifique desà l', soulève des questions quant à la puissance actuelle de cette batterie. Selon lui, la BV100, malgré sa durabilité impressionnante, ne délivre que 0,01% de l'électricité nécessaire pour alimenter unportable. Les applications actuelles semblent donc se limiter à des dispositifs à faible consommation, comme les pacemakers ou lessans fil passifs.La sécurité est également un aspect crucial. L'utilisation de radioisotopes nécessite un blindage efficace pour protéger contre les radiations nocives, en particulier dans des applications médicales ou de téléphonie mobile. La conception de la batterie intègre donc un blindage, en plomb ou en, adapté à la nature et à lade l'isotope radioactif utilisé.Betavolt prévoit de lancer une version de 1 watt de sa batterie en 2025, plus adaptée à la consommation énergétique des téléphones portables qui se situe entre 2 et 6 watts. Par ailleurs, l'entreprise explore l'utilisation d'autres isotopes nucléaires, tels que le strontium-90, le prométhium-147 et le deutérium, offrant une durée de vie de deux à trente ans dans les dispositifs.La route vers une application commerciale large reste semée d'obstacles, notamment en matière de sécurité et de puissance.