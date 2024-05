Cette batterie se recharge en quelques secondes, la révolution des smartphones et voitures électriques ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

L'avancée significative dans le domaine des batteries pourrait bientôt révolutionner la technologie des smartphones et des véhicules électriques. Des chercheurs ont mis au point une nouvelle batterie à base de sodium, capable de se recharger en quelques secondes, offrant ainsi une alternative prometteuse aux batteriesactuelles.Les batteries aux sodium ne sont pas nouvelles, et présentaient jusqu'à maintenant beaucoup d'inconvénients. Les scientifiques ont combiné despour anode issus de batteries conventionnelles avec des cathodes issues des supercondensateurs, permettant ainsi de créer un nouveau type de batterie sodium-ion qui se distingue par une capacité élevée et des capacités de recharge rapide.Le sodium, bien plus abondant que le lithium, rend ces nouvelles batteries potentiellement moins coûteuses et plus durables. Cependant, les précédentes batteries sodium-ion présentaient des performances inférieures en termes deet de capacité de stockage par rapport aux batteries lithium-ion, et nécessitaient un temps deplus long, ce qui en limitait les applications.Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont cherché à pallier ces défauts. Ils ont développé un type d'anode innovant avec des particules ultrafines de sulfure de fer intégrées dans dudopé auet du, améliorant ainsi la conductivité et le stockage d'. Pour la, ils ont utilisé un "cadre imidazolate zéolitique" (ZIF), uneporeuse qui combine des ions métalliques avec des molécules organiques, améliorant ainsi lade charge et de décharge de la batterie.Le prototype complet a atteint une capacité de stockage d'énergie de 247 watt-heures par kilogramme (Wh/kg) et pouvait délivrer de l'énergie à une puissance allant jusqu'à 34 748 watts par kilogramme (W/kg), surpassant largement les performances des technologies existantes. De plus, la batterie a maintenu son efficacité et ses performances sur plus de 5 000 cycles de charge et de décharge, suggérant uneaccrue, cruciale pour des applications telles que le stockage d'énergie sur leet les véhicules électriques.