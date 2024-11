Cette datation change notre regard sur l'histoire de la Lune... mais aussi de la Terre 🌕

a) Carte des indices de probabilité >0.

b) Carte des indices de probabilité >0.5.

c) Gros plan sur les limites des pixels du cratère Cabannes superposées à une carte basique.

d) Gros plan sur les limites des pixels du cratère Cabannes superposées à la carte géologique lunaire unifiée USGS.

Qu'est-ce que la datation uranium-plomb ?

Pourquoi la Lune est-elle un témoin privilégié de l'histoire de la Terre ?

Qu'est-ce que le grand bombardement tardif ?

Un mystère lunaire résolu ? Des chercheurs pensent avoir enfin déterminé l'âge du plus ancien bassin d'impact de la Lune. Une découverte qui pourrait bien changer notre vision de l'histoire du Système solaire, mais aussi les futures missions lunaires.Le bassin Pôle Sud-Aitken, gigantesque et méconnu, pourrait avoir plus de 4,32 milliards d'années. Ce cratère colossal, situé sur la face cachée de la Lune, intrigue les scientifiques depuis des décennies.Les géologues se sont concentrés sur une météorite découverte en Algérie en 2005, baptisée Northwest Africa 2995. Le processus utilisé, nommé datation uranium-plomb, repose sur la désintégration naturelle de l'uranium en plomb. En effet, l'uranium, élément radioactif, se transforme en plomb à un rythme prévisible.En mesurant cette désintégration dans la météorite, les chercheurs ont obtenu à âge surprenant: plus de 4,32 milliards d'années. Une révision importante des estimations précédentes. Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient que les plus gros impacts lunaires avaient eu lieu entre 4,2 et 3,8 milliards d'années, période intense surnommée le grand bombardement tardif. Mais cette nouvelle datation avance l'âge du bassin de 120 millions d'années.L'intérêt de cette découverte dépasse la simple étude lunaire. D'après l'équipe, la Terre a probablement subi des impacts similaires à cette époque. Cependant, l'activité géologique terrestre a effacé ces traces, contrairement à la Lune, conservatrice de ces événements.Cette avancée a été confirmée par la comparaison des données recueillies avec celles de la mission Lunar Prospector de la NASA. Les similitudes chimiques entre la météorite et les roches du bassin Pôle Sud-Aitken ont validé la provenance de cetCes résultats ouvrent des perspectives pour de futures missions lunaires. Des retours d'échantillons du bassin pourraient approfondir notre compréhension de ces événements primordiaux.La datation uranium-plomb est une méthode de chronologie géologique utilisée pour déterminer l'âge des roches et des minéraux. Elle repose sur la désintégration radioactive de l'uranium en plomb. L'uranium se transforme naturellement en plomb à un rythme constant au fil du temps.Le processus de désintégration se fait selon deux chaînes principales: uranium-238 en plomb-206 et uranium-235 en plomb-207. Les scientifiques mesurent les quantités d'uranium et de plomb dans un échantillon, puis utilisent leurs rapports pour calculer son âge avec précision. Cette technique permet de dater des matériaux vieux de plusieurs milliards d'années.La Lune conserve des traces d'impacts et d'événements cosmiques qui se sont effacés sur Terre. Contrairement à notre, son activité géologique est quasi inexistante, ce qui permet aux cratères et aux bassins formés il y a plusieurs milliards d'années de demeurer toujours intacts.En étudiant les roches lunaires, les scientifiques peuvent donc mieux comprendre les périodes anciennes de notre Système solaire. Les impacts qui ont touché la Lune et la Terre à leurs débuts ont laissé des indices sur la Lune, offrant ainsi un aperçu des événements qui ont façonné aussi notre planète.Le grand bombardement tardif désigne une période de l'histoire du Système solaire, il y a environ 4 milliards d'années, durant laquelle la Terre, la Lune et d'autres objets du Système solaire ont subi une intense pluie d'astéroïdes et de comètes. Cette phase a laissé de nombreux cratères encore visibles aujourd'hui.Cette période a été identifiée grâce à l'étude des échantillons lunaires rapportés par les missions Apollo. Les scientifiques pensent que ces impacts massifs ont façonné la surface des planètes, influençant l'évolution de leurs atmosphères et de leur géologie.