Cette étoile avale deux Jupiter par an 🌟

Représentation artistique du gaz d'ammoniac tombant dans le disque d'accrétion qui alimente la jeune étoile massive HW2.

Crédit: NSF/AUI/NSF NRAO/B. Saxton

Comment les étoiles massives se forment-elles ?

Quel est le r√īle des disques d'accr√©tion dans la formation stellaire ?

Les astronomes ont observ√© avec une pr√©cision in√©dite une √©toile massive en plein gavage cosmique. Cette d√©couverte offre une fen√™tre unique sur les m√©canismes de croissance de ces g√©antes.Situ√©e √† environ 2 300 ann√©es-lumi√®re de la Terre, dans la r√©gion de formation d'√©toiles Cepheus A, HW2 est une √©toile en devenir, 10 √† 20 fois plus massive que notre Soleil. Les chercheurs ont r√©ussi √† percer l'√©pais voile de poussi√®re entourant cette √©toile pour √©tudier le gaz qui alimente sa croissance rapide.Gr√Ęce √† des observations radio de l'ammoniac, une mol√©cule abondante dans l'espace interstellaire, les astronomes ont cartographi√© le disque de gaz et de poussi√®re en rotation autour de HW2. Ces r√©sultats, bient√īt publi√©s dans, confirment que les √©toiles massives grandissent de la m√™me mani√®re que leurs homologues plus petites.L'√©quipe a utilis√© le r√©seau de t√©lescopes radio Very Large Array au Nouveau-Mexique pour ces observations. En suivant la signature des mol√©cules d'ammoniac, elles ont pu voir √† travers la poussi√®re dense et s'approcher au plus pr√®s de l'√©toile. Les donn√©es r√©v√®lent que le gaz s'effondre vers l'int√©rieur √† une vitesse vertigineuse.Le taux de croissance de HW2 est l'un des plus √©lev√©s jamais enregistr√©s, √©quivalent √† environ deux masses de Jupiter par an. Cette d√©couverte soul√®ve des questions sur la mani√®re dont l'environnement imm√©diat de l'√©toile influence son √©volution. Les observations montrent une distribution asym√©trique du gaz dans le disque d'accr√©tion.Cette asym√©trie pourrait indiquer que le disque re√ßoit une injection externe de, peut-√™tre canalis√©e par un filament de gaz et de poussi√®re √† proximit√©. Cette hypoth√®se s'aligne sur les preuves croissantes que de tels filaments peuvent relier les jeunes √©toiles √† leur environnement, agissant comme des lignes d'approvisionnement cosmiques.Bien que les chercheurs ne puissent pas encore imager directement ces filaments, l'√©tude offre des pr√©dictions testables pour de futures observations. Comprendre combien de temps HW2 peut continuer √† cro√ģtre est une question cl√© pour les astronomes.Les prochaines √©tapes incluent des observations plus d√©taill√©es pour confirmer la pr√©sence de ces filaments et mieux comprendre leur r√īle dans la formation des √©toiles massives. Ces recherches pourraient √©clairer les processus universels de formation stellaire.Les √©toiles massives, comme HW2, se forment √† partir de nuages de gaz et de poussi√®re qui s'effondrent sous leur propre gravit√©. Contrairement aux √©toiles plus petites, leur formation est moins bien comprise en raison de leur raret√© et de leur courte dur√©e de vie. Le processus implique l'accr√©tion de mati√®re √† partir d'un disque environnant, qui alimente la croissance de l'√©toile.Les √©toiles massives atteignent des temp√©ratures et des pressions internes extr√™mes, d√©clenchant des r√©actions nucl√©aires intenses. Cela les rend beaucoup plus lumineuses et chaudes que les √©toiles comme notre Soleil.Leur formation rapide et leur √©volution violente ont des implications majeures pour la dynamique des galaxies, influen√ßant la formation d'autres √©toiles et la distribution des √©l√©ments lourds dans l'Univers, une fois qu'elles ont explos√©es enLes disques d'accr√©tion sont des structures cl√©s dans la formation des √©toiles, agissant comme des r√©servoirs de mati√®re qui alimentent la croissance de l'√©toile centrale. Ils se forment lorsque le gaz et la poussi√®re s'organisent en un disque plat en rotation autour de la jeune √©toile.Ces disques permettent √† la mati√®re de perdre peu √† peu de l'√©nergie et de tomber progressivement vers l'√©toile, plut√īt que de s'effondrer directement. Ce processus permet une croissance stable et continue.Dans le cas des √©toiles massives, les disques d'accr√©tion doivent g√©rer des flux de mati√®re beaucoup plus importants, ce qui peut conduire √† des asym√©tries et des instabilit√©s. Ces caract√©ristiques offrent des indices sur les conditions extr√™mes de leur formation.Les disques d'accr√©tion sont √©galement le lieu de formation des plan√®tes autour des √©toiles plus petites, montrant l'importance universelle de ces structures dans l'astrophysique.