💥 Etrange: cette étoile a explosé deux fois

Une image de la supernova à double détonation SNR 0509-67.5 vue par le VLT.

Cr√©dit: ESO/P. Das et al. √Čtoiles de fond (Hubble): K. Noll et al.

Qu'est-ce qu'une naine blanche ?

Comment mesure-t-on les distances cosmiques avec les supernovas ?

Certaines √©toiles ont une fin de vie bien diff√©rente qu'on ne le pensait. Des astronomes ont observ√© pour la premi√®re fois les traces d'une √©toile ayant explos√© √† deux reprises.Cette d√©couverte remet en question les th√©ories actuelles sur les supernovas. Les chercheurs ont utilis√© le Very Large Telescope pour √©tudier les restes de l'explosion, situ√©s √† 60 000 ann√©es-lumi√®re. Les structures observ√©es sugg√®rent une s√©quence d'√©v√©nements inattendue.Les naines blanches, r√©sidus d'√©toiles semblables au Soleil, sont au cŇďur de cette √©tude. Leur explosion, connue sous le nom de supernova de type Ia, sert de r√©f√©rence pour mesurer les distances cosmiques. Cette nouvelle observation pourrait modifier notre compr√©hension de ces ph√©nom√®nes.L'√©quipe a identifi√© des motifs dans les d√©bris de la supernova SNR 0509-67.5 qui indiquent une double explosion. Cette d√©couverte sugg√®re que certaines naines blanches pourraient exploser sans atteindre la masse critique habituellement requise, appel√©e limite de Chandrasekhar.Les scientifiques expliquent ce ph√©nom√®ne par l'accumulation d'h√©lium autour de la naine blanche. La premi√®re explosion serait due √† l'instabilit√© de cette couche, suivie d'une seconde explosion au cŇďur de l'√©toile.Cette recherche, publi√©e dans, ouvre des pistes pour comprendre la diversit√© des explosions stellaires.Une naine blanche est le r√©sidu compact d'une √©toile de masse similaire √† celle du Soleil apr√®s qu'elle a √©puis√© son carburant nucl√©aire. Contrairement aux √©toiles massives qui finissent en supernova, les √©toiles comme le Soleil terminent leur vie en expulsant leurs couches externes, laissant derri√®re elles un noyau dense et chaud.Ces objets sont extr√™mement denses, avec une masse comparable √† celle du Soleil dans un volume similaire √† celui de la Terre. Ils se refroidissent lentement sur des milliards d'ann√©es, devenant finalement des naines noires, bien que l'Univers ne soit pas encore assez vieux pour que cela se soit d√©j√† produit.Les naines blanches jouent un r√īle cl√© dans l'astronomie, notamment comme pr√©curseurs de certaines supernovas. Leur √©tude permet de mieux comprendre l'√©volution stellaire et lades syst√®mes binaires.Les supernovas de type Ia sont souvent appel√©es 'chandelles standards' en astronomie. Cette d√©nomination vient de leur luminosit√© intrins√®que connue, qui permet aux scientifiques de calculer leur distance par rapport √† la Terre en mesurant leur luminosit√© apparente.Le principe est similaire √† celui d'une lampe torche dont on conna√ģtrait la puissance lumineuse. En observant sa brillance, on peut estimer son √©loignement. Les supernovas de type Ia fonctionnent de la m√™me mani√®re √† l'√©chelle cosmique.Ces explosions sont si brillantes qu'elles peuvent √™tre observ√©es √† des distances consid√©rables, offrant un outil pr√©cieux pour cartographier l'Univers. Leur uniformit√© en fait des rep√®res fiables pour √©tudier l'expansion de l'Univers et la nature de l'√©nergie sombre.