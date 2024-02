Cette exoplanète proche pourrait être propice à la vie

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Impression artistique de l'exoplanète potentiellement habitable LHS 1140 b.

Crédit: ESO/spaceengine.org

LHS 1140 b, une exoplanète située à 50 années-lumière de la Terre, pourrait être un monde aquatique propice à la vie. Cette hypothèse est suggérée par une étude récente, et le télescope spatial James Webb pourrait bientôt nous éclairer sur cette éventualité.LHS 1140 b, découverte en 2017, orbite dans la zone habitable d'une étoilenommée LHS 1140 a, dans lade la Baleine. Lesinitiales ont indiqué que LHS 1140 b est une planète rocheuse, environ 1,7 fois plus grande que la Terre. Cependant, des analyses plus poussées ont révélé unetrop faible pour qu'elle soit entièrement rocheuse. Cettepourrait donc contenir beaucoup plus d'eau que notre planète ou posséder uneriche en éléments légers comme l'et l'hélium.Charles Cadieux, chercheur enà l'et auteur principal de cette étude, explique que la position de LHS 1140 b dans la zone habitable la rend particulièrement intéressante. Si de l'eau se trouve à la surface, une partie pourrait être à l'état liquide, ce qui est un scénario prometteur en termes d'habitabilité.Depuis la première découverte d'une exoplanète en 1992, plus de 5 500 mondes ont été confirmés dans notre galaxie, la Voie Lactée. Parmi eux, seuls quelques-uns sont considérés comme potentiellement habitables. Longtemps, le système autour de l'étoile de TRAPPIST-1, un peu plus proche de la Terre que LHS 1140, a été jugé prometteur avec ses sept exoplanètes de taille terrestre, dont trois dans la zone habitable. Cependant, des observations récentes suggèrent que ces planètes pourraient être dépourvues d'atmosphère et d'eau en surface, à cause de l'intense de leur étoile.LHS 1140 a, moins active que l'étoile TRAPPIST-1 a, offre des conditions plus stables pour la vie. Bien que 20 % plus petite et moins massive que notre Soleil, elle crée des conditions habitables dans une région plus proche de sa surface que Mercure ne l'est du Soleil. LHS 1140 b pourrait être plus froide que la Terre, malgré une orbite quatre fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil.L'étude de Cadieux et son équipe, qui envisage d'utiliser le JWST pour examiner l'atmosphère de LHS 1140 b, pourrait révéler si la planète est un monde aquatique. Une telle confirmation permettrait de modéliser le climat de la planète et de détecter indirectement de l'eau liquide à sa surface, une découverte majeure dans la recherche de laL'étude a été publiée dansle 3 janvier.