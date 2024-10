Cette mini batterie nucléaire pourrait fonctionner pendant plusieurs décennies

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Des chercheurs chinois ont franchi une étape vers l'autonomie énergétique avec la conception d'une mini-batterie nucléaire.La possibilité d'une source d'énergie quasiment inépuisable pour les missions spatiales lointaines ou les environnements sous-marins avancés se concrétise progressivement grâce à cette nouvelle avancée technologique.Depuis les années 1930, les scientifiques explorent le potentiel des batteries nucléaires. Ces dispositifs, bien plus efficaces que les systèmes traditionnels, génèrent de l'énergie à partir de la désintégration d'isotopes radioactifs comme l'américium. Cependant, leurlimitée a restreint leur application.La dernière innovation vient de l'Université de Soochow en Chine. Les chercheurs ont intégré un isotope d'américium-243 dans un, permettant de convertir les particules radioactives en. En effet, ce type d'énergie présente la particularité de se dissiper très rapidement. C'est pour cette raison que les chercheurs ont utilisé un cristal, afin qu'il absorbe l'énergie émise par les particules et la convertir en. Cette dernière est ensuite transformée enpar uneCette conception surpasse les performances des batteries actuelles, notamment grâce à sa longévité. La demi-vie de l'américium-243, estimée à 7 380 ans, garantit plusieurs décennies d'utilisation sans recharge. Cette durée deextraordinaire rend ces batteries idéales pour les missions spatiales.De plus, l'innovation de l'équipe chinoise réside dans l'encapsulation du système dans une cellule de quartz ultra-compacte. Cela permet d'éviter l'auto-absorption des particules émises, optimisant ainsi la production d'électricité et assurant une stabilité énergétique sur le long terme.En 200 heures de test, la batterie a maintenu une énergie stable, avec une puissance de 139 microwatts par curie. Elle surpasse nettement les versions précédentes en matière d'efficacité et de durabilité, confirmant son potentiel pour des applications extrêmes.Enfin, cette mini-batterie pourrait nous permettre de repenser la manière dont nous alimentons les technologies dans les environnements les plus hostiles, de l'exploration spatiale à la surveillance des fonds marins.