Cette puissante éruption solaire a provoqué une panne radio géante sur Terre (vidéo)

Zone de la perturbation radio

L'éruption solaire

Une puissante éruption provenant d'une énorme tache solaire a non seulement provoqué des pannes de radio sur Terre mais a également propulsé un panache de plasma chaud à travers l'atmosphère du Soleil à une vitesse époustouflante de 400 km/s. Ce phénomène, qui a débuté le 5 février au soir pour atteindre son apogée quelques heures plus tard, souligne l'impact direct des activités solaires sur notreL'éruption a été déclenchée par la région de taches solaires AR3575. Les scientifiques, à travers des observations méticuleuses, ont capturé ce moment avec une précision remarquable, révélant la complexité et lades forces à l'œuvre. Ce type d', classifié comme un événement de classe M4.2, est un rappel éloquent de l'considérable accumulée et libérée par le Soleil.Les conséquences de telles éruptions sont loin d'être négligeables pour la Terre. En l'occurrence, cette éruption a entraîné d'importantes pannes radio à ondes courtes, affectant principalement l'Australie et l'Asie du Sud-Est. Ces perturbations sont dues à l'intense bouffée de rayons X et de radiations ultraviolettes extrêmes, ionisant la couche supérieure de l'et interrompant les communications radio sur les portions de la Terre exposées au Soleil à ce moment-là.En parallèle à l'éruption solaire, une éjection de masse coronale (CME) a été libérée. Bien que cet événement particulier semble ne pas représenter une menace directe pour notre planète en raison de sa trajectoire, il rappelle le potentiel de perturbations significatives qu'une CME peut causer, notamment en affectant lesenet en générant des tempêtes géomagnétiques. Ces dernières, malgré leurs répercussions potentiellement problématiques, offrent également le spectacle des aurores.L'observation continue du Soleil par des télescopes spatiaux comme l'Observatoire de laSolaire de la NASA permet de suivre ces phénomènes en temps réel. Ces observations sont cruciales pour anticiper et mieux comprendre l'influence du Soleil sur notrespatial proche.La dynamique solaire demeure un sujet d'étude crucial, non seulement pour la science fondamentale mais aussi pour ses implications pratiques sur la vie quotidienne et lasur Terre. Avec l'apparition de nouvelles régions de taches solaires instables, les scientifiques restent vigilants, anticipant d'éventuelles éruptions supplémentaires.