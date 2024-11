La Chine active la plus puissante machine à hypergravité au monde 🌍

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Le Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility (CHIEF), situé à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, devrait aider les scientifiques à résoudre un large éventail de défis d'ingénierie.

Photo: ifeng

Qu'est-ce que l'hypergravité ?

Dans l'est de la Chine, une machine inédite vient de voir le jour. Le projet CHIEF promet de simuler des forces physiques extrêmes pour explorer des phénomènes naturels impossibles à recréer autrement.L'installation, activée récemment, est au cœur d'une ambition scientifique de premier plan. Développée par l'du Zhejiang, cette structure impressionne par sa capacité: elle peut générer une force gravitationnelle 1900 fois supérieure à celle de la Terre. Une performance qui surpasse largement le record précédent, détenu par les États-Unis. En effet, cette installation peut atteindre unede 1900g contre 1200g dans le précédent record.Conçue pour étudier des phénomènes complexes, la plateforme combine trois centrifugeuses géantes et 18 unités embarquées. Ces dispositifs font tourner des échantillons à une vitesse extrême, plaquant les matériaux lourds vers l'extérieur et recréant ainsi des conditions d'hypergravité. L'objectif: analyser l'impact de ces forces sur des structures comme les barrages ou les formations géologiques.L'un des intérêts majeurs de ce projet réside dans la compression du temps scientifique. Grâce à CHIEF, des processus naturels prenant des décennies, voire des siècles, peuvent être simulés en quelques jours. Cela permet de mieux comprendre des phénomènes comme l'érosion des montagnes ou les mouvements sismiques.Au-delà de la géologie, cette installation est un atout pour l'exploration énergétique. Les chercheurs ambitionnent de perfectionner l'extraction des hydrates de, des cristaux énergétiques présents sous les océans et le permafrost. Ces ressources pourraient modifier la production d', mais leur extraction reste délicate.En parallèle, CHIEF servira à améliorer la sécurité des infrastructures critiques. Les scientifiques pourront tester la résistance des barrages, des talus ou des tunnels sous des conditions extrêmes, évitant ainsi des catastrophes potentielles. L'ingénierie des grands fonds marins et des environnements profonds figure également parmi les priorités.La précision technique est essentielle pour ces expériences. Les centrifugeuses doivent maintenir une stabilité absolue tout en générant des forces titanesques. Le système de contrôle est capable de gérer une masse impressionnante de données en temps réel pour garantir des résultats fiables.Avec un budget dépassant les 276 millions de dollars, ce projet s'inscrit dans une vision large de la Chine, qui place l'innovation scientifique au cœur de son développement. Inscrit au 13ᵉ plan quinquennal, CHIEF ambitionne de devenir une référence mondiale en matière de rechercheL'hypergravité désigne un état dans lequel les forces gravitationnelles sont supérieures à celles que nous subissons sur Terre (1 g). Elle est mesurée en multiples de laterrestre, par exemple 2g, 10g, ou dans le cas de CHIEF, jusqu'à 1900g.Pour générer cette hypergravité, on utilise des centrifugeuses, des machines qui tournent à grande vitesse. Leur rotation crée une force centrifuge, simulant une gravité bien plus élevée en plaquant les objets vers l'extérieur.Ce phénomène est utilisé dans plusieurs domaines scientifiques. Il aide à simuler des conditions extrêmes, comme celles des grands fonds marins, ou à tester la résistance de matériaux et structures sous des contraintes importantes.Dans les laboratoires, l'hypergravité permet aussi d'accélérer des processus naturels. Par exemple, des phénomènes géologiques se déroulant en siècles peuvent être reproduits en quelques heures, facilitant leur compréhension et leur étude.