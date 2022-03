Et si la chiralité du vivant venait de l'espace ?

© Nikola C. Jones

a) Chambre à vide - à température et pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée...)

b) Spectres d'anisotropie (g) des énantiomères de l' alanine (La L-alanine est un des 20 acides aminés les plus courants. Elle est hydrophobe, possède...)

c) Spectres d'anisotropie (g) de sept L-acides aminés. La couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes...) luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit...) amplitude (Dans cette simple équation d’onde :)

© Cornelia Meinert et Uwe Meierhenrich.

Référence:

Moulin (Un moulin est une machine à moudre les grains de céréale en farine et, par analogie,...)

Le monde du vivant utilise des briques élémentaires, les acides aminés, molécules chirales dont la nature n'a pourtant sélectionné qu'une des deux formes. Pourquoi une telle sélection ? Des chimistes français, danois et allemands ont mis audes expériences innovantes pour étudier l'd'acides aminés engazeuse avec lapolarisée circulairement dans des conditions proches de celles que l'on rencontre dans le, là oùsemble avoir commencé. Un pas de plus vers la compréhension des origines de laà découvrir dans la revueLes molécules chirales sont comme nos mains: elles peuvent adopter deux formes, appelées énantiomères gauche et droit, images l'une de l'autre dans unmais non superposables. Les acides aminés, briques de base du vivant qui composent les protéines, et les riboses, ces sucres à la base de l'ADN et l'ARN, sont chirales. Mais, pour une raison que lamoderne n'explique toujours pas, on ne rencontre les acides aminés que sous leur forme gauche et les riboses sous leur forme droite. Pourtant, si l'on reproduit la synthèse chimique de ces deux types de molécules en laboratoire, on obtient ce qui est spontanément attendu: unracémique, c'est-à-dire en proportions égales, des formes gauche et droite. Comment la nature procède-t-elle à cette sélection énantiomérique ? Un casse-tête qui a fait couler beaucoup d'encre et reste une énigme pour la biochimie moderne. Une des hypothèses avancées est que cette sélection aurait déjà lieu dans leinterstellaire, là où les planètes se forment, sous l'action de rayonnements polarisés circulairement présents dans les nuages interstellaires.Dans le cadre d'une collaboration entre la France, l'Allemagne et le Danemark, des chimistes de l'dede Nice (CNRS/Université Côte d'Azur) ont mis au point un protocole expérimental innovant qui permet d'étudier l'interaction entre la lumière polarisée circulairement (LPC) et plusieurs acides aminés en phase gazeuse. Les propriétés chiroptiques des acides aminés sont particulièrement difficiles à étudier en phase gazeuse en raison de la faiblede ces molécules. Cette prouesse a été rendue possible au moyen d'une chambre à vide, spécifiquement mise au point pour cette expérience et directement installée sur leASTRID2 de l'd'Aarhus au Danemark (Figure 1a).Les auteurs sont parvenus à mesurer les transitions actives de dichroïsme circulaire et d'dans la gamme ultraviolette pour plusieurs acides aminés (Figure 1b, c). Ils ont ainsi pu mettre en évidence les interactions entre ces briques élémentaires du vivant et la lumière polarisée circulairement qui conduisent à la rupture dechirale. Les spectres obtenus montrent comment deschiraux transfèrent leuraux molécules en phase gazeuse, renforçant ainsi l'hypothèse d'une origine extra-terrestre des briques élémentaires du vivant. Ces résultats, à retrouver dans, sont une nouvelle étape clé dans la compréhension de l'origine de l'asymétrie des acides aminés.Amino acid gas phase circular dichroism and implications for the origin of biomolecular asymmetry.Cornelia Meinert, Adrien D. Garcia, Jérémie Topin, Nykola C. Jones,Diekmann, Robert, Laurent Nahon, Søren V. Hoffmann et Uwe J. Meierhenrich,26 janvier 2022.https://doi.org/10.1038/s41467-022-28184-0.- Cornelia Meinert - Chercheuse à l'Institut de chimie de Nice (CNRS/Université Côte d'Azur) - cornelia.meinert at unice.fr- Uwe Meierhenrich -à l'Institut de chimie de Nice (CNRS/Université Côte d'Azur) - uwe.meierhenrich at unice.fr- Christophe Cartier dit- Chercheur à l'Institut parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour lade l'INC - inc.communication at.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargée scientifique pour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Stéphanie Younès - Responsable Communication - Institut de chimie du CNRS - inc.communication at cnrs.fr