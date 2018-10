Sur le même thême

Une colle bio-inspirée des moules

Représentation schématique de films enzymatique obtenus grâce à l'autoconstruction bioinspirée par activation électrochimique et pour le développement de biocapteur enzymatique

©Fouzia Boulmedais

On observe généralement les moules incrustées sur les rochers au bord des plages ou sur les pieux plantés par les conchyliculteurs. Mais les moules peuvent également se fixer aux métaux et cette faculté inspire les chercheurs de l'Institut Charles Sadron. Une publication vient de paraître dans le magazine, et une demande de brevet a été déposée pour une "" bio-inspirée, capable de lier des protéines, en particulier des enzymes (protéines ayant des propriétés catalytiques), sur des surfaces métalliques.Tout part d'une: certains mollusques sont de véritables passagers clandestins et naviguent sur des milliers deen s'accrochant à la coque métallique des navires. Pour se fixer ainsi, les moules produisent de la dopamine, unecomposée d'une amine et d'un catéchol, unecyclique coiffée de deux fonctions alcool. C'est cette partie, le catéchol, qui intéresse les chercheurs de l'Charles Sadron, à Strasbourg. "Le catéchol peut interagir avec des ions métalliques ainsi que se fixer aux métaux, explique la chercheuse Fouzia Boulmedais, auteure de l'étude. Dans le même, quand la molécule de catéchol est oxydée, elle devient de la quinone, qui réticule avec des protéines." Le catéchol peut donc servir à coller les protéines aux métaux. En outre, il possède l'avantage de ne pas dénaturer les protéines et donc de garder intactes leurs activités.L'intérêt est que cette liaison n'est pas. Il faut une oxydation pour qu'un catéchol se lie à une protéine. Une oxydation apportée par une impulsion électrique et qui ainsi permet de localiser la réticulation de la protéine au niveau d'une seule électrode. La fonctionnalisation d'und'électrodes par différentes enzymes permettra de réaliser plusieurs tests biologiques avec un seul prélèvement. Un véritable biocapteur multiple ! Mais ce n'est pas la seule application envisagée par Fouzia Boulmedais. La molécule pourrait s'utiliser pour développer des biobatteries, des détecteurs sous-cutanés, ou encore pour la détection d'ions, enle catéchol à unequi perd sonau contact de ceEl Maiss J., Cucarrese M., Maerten C., Lupattelli P., Chiummiento C., Funicello M., Schaaf P., Jierry L. et Boulmedais F.Mussel-Inspired Electro-cross-linking of Enzymes for theof BiosensorsACS Appl. Mater. Interfaces – Mai 2018 ICS UPR22