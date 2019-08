Biocapteur olfactif



Des chercheur de notre institut ont utilisé des protéines de liaison aux odorants de rat pour réaliser des biocapteurs olfactifs sensibles aux composés organiques volatils. Ces biocapteurs présentent une sélectivité élevée, même pour de faibles concentrations, une grandedes mesures et une durée depouvant atteindre deux.​Les composés organiques volatils (COV) sont les principaux composants des odeurs et abondent dans notre. Au cours des dernières décennies, leur surveillance est devenue une préoccupation, notamment dans lede la qualité de l', dans les procédés industriels de fabrication, la sécurité publique, la, etc. Pour répondre à cecroissant, desinspirés dubiologique, tels que les biocapteurs olfactifs et les nez électroniques, sont développés.Afin d'améliorer les performances de ces capteurs, notamment la sensibilité et la sélectivité, deux familles de protéines issues du système olfactif des animaux retiennent particulièrement l'attention des chercheurs: les récepteurs olfactifs et les protéines de liaison aux odorants (OBP). Ces dernières sont des candidats idéaux pour de telles applications. Elles sont stables aux variations deet de pH, aux solvants organiques, elles sont solubles, donc faciles à produire et à purifier, et leurs propriétés de liaison à leurs ligands sont modifiables par mutagenèse.En collaboration avec le Centre des Sciences duet de l'Alimentation (CSGA) de Dijon, des chercheurs du laboratoire Système Moléculaires et nanoMatériaux pour l'et la Santé de l'Irig ont utilisé des OBP depour réaliser des biocapteurs olfactifs sensibles. Après avoir conçu plusieurs variants génétiques de ces protéines, ils ont été en mesure de montrer leur capacité à fixer et reconnaître le ß-ionone, l'hexanal et l'hexanoïque.Les biocapteurs olfactifs ainsi obtenus présentent des limites de détection très faibles tant en concentration qu'enmoléculaire. Pour expliquer une telle sensibilité, les chercheurs proposent que la liaison des COV aux sites actifs de ces OBP induirait un changement dede ces protéines. Ce changement entraînerait une variation de l'indice localà laquelle l'parplasmonique de(SPRi), ici utilisée en tant que, est extrêmement sensible. Autres atouts de ces biocapteurs: ils présentent une sélectivité élevée, en particulier à des concentrations de COV relativement faibles, et permettent une grande reproductibilité des mesures, ainsi qu'une bonne stabilité avec une durée de vie pouvant atteindre près de deux mois. D'autres travaux pourraient ouvrir la voie à la conception et à l'utilisation de nouvelles protéines olfactives fabriquées sur mesure pour cibler spécifiquement un plus large éventail de COV à fort impact sociétal.Hurot C, Brenet S, Buhot A, Barou E, Belloir C, Briand L and Hou Y. Highlyolfactory biosensors for the detection of volatile organic T compounds by surface plasmon resonance imaging. Biosensors and Bioelectronics , 2019