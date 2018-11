Sur le même thême

Des collisions de vents stellaires sculptent un serpent cosmique



Ce tourbillon capturé par l'instrument VISIR installé sur le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO s'achemine vers un futur. Il s'agit d'un système stellaire de type Wolf-Rayet, et probablement d'une source de l'un des phénomènes les plus énergétiques de l'- un sursaut gamma de longue durée (GRB).“C'est lepremier système de ce type découvert au sein de notre propre galaxie” déclare Joseph Callingham de l'Néerlandais de(ASTRON), auteur principal de l'étude sur ce système. “Nous ne nous attendions pas à découvrir un tel système dans notre propre galaxie”Le système, composé d'und'étoiles massives entouré de poussière, apparaît dans l'un des catalogues sous la référence 2XMM J160050.7-514245. Mais les astronomes l'ont baptisé “Apep”.Apep tire son appellation de sa forme sinueuse, évoquant celle d'un serpent enrouléd'étoiles centrales. Son homonyme était une divinité du panthéon égyptien, représentée sous l'aspect d'un serpent incarnant le chaos - figuration digne d'un système particulièrement violent. Les anciens Egyptiens pensaient que Rê, le dieu, combattait chaque nuit Apep ; la prière et le culte permettaient à Rê d'emporter la victoire, et de réapparaître chaque matin dans les lueurs de l'aube.Les sursauts gamma figurent parmi les explosions les plus puissantes de l'Univers. D'une durée variant de quelques millièmes deà plusieurs heures, ils sont susceptibles de libérer autant d'que le Soleil durant l'intégralité de son cycle de. Les sursauts gamma de longue durée - supérieure à 2 secondes - sont générés par les explosions en supernovae d'étoiles Wolf-Rayet dotées d'une rotation rapide.Certaines des étoiles les plus massives évoluent, vers la fin de leur vie, en étoiles de type Wolf Rayet. Cetteest de courte durée - quelques centaines de milliers d'années seulement, soit un courtà l'échelle cosmologique. Au cours de cette phase, elles expulsent de vastes quantités desous la forme de puissants vents stellaires, caractérisés par des vitesses atteignant les millions depar. Les vents stellaires s'échappant d'Apep atteignent des vitesses incroyables de 12 millions de km/h.Ces vents stellaires ont généré les panaches en forme de serpentins qui entourent le système d'étoiles triple - composé d'unet d'unecompagnon liéspar la. Seules deux étoiles sont visibles sur cette image - la source qui occupe la position inférieure est en réalité une étoile binaire de type Wolf-Rayet non résolue. Cette binaire est responsable de latourbillonnaire qui entoure Apep. Cette scupture résulte en effet des collisions des vents stellaires issus des deux étoiles de type Wolf-Rayet.Comparée aux vents issus d'Apep, la poussière se déplace à des vitesses peu élevées, inférieures à 2 millions de km/h. L'énorme différence de vitesses qui caractérisent les vents stellaires issus d'Apep et la poussière périphérique résulte vraisemblablement de l'échappement, dans des directions différentes, d'unrapide et d'un vent lent d'une même étoile du système binaire.Ainsi donc, l'étoile subirait une rotation quasi-critique - sa rotation trop rapide l'entraînerait vers unefatale. Une étoile de type Wolf-Rayet dotée d'une rotation si rapide est susceptible de produire unde longue durée lorsqu'en fin de vie son noyau s'effondre.