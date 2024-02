Comment comprendre les Langages Extraterrestres ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

pont (Un pont est une construction qui permet de franchir une dépression ou un obstacle (cours...)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

fondamentale (En musique, le mot fondamentale peut renvoyer à plusieurs sens.)

Sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.)

débat (Un débat est une discussion (constructive) sur un sujet, précis ou de fond, annoncé à l'avance,...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

communication animale (Le monde biologique est rempli d’odeurs, de sons, de mouvements et de signaux...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

Le concept de "xénolinguistique" vise à explorer comment nous pourrions interagir et comprendre des langages non-humains et en particulier extraterrestres. Voici comment biologistes, anthropologues et linguistes conjuguent leurs efforts pour déchiffrer l'inconnu.Douglas Vakoch, astrobiologiste et président de METI International à San Francisco, et Jeffrey Punske, professeur associé en linguistique, sont au cœur de cette quête. Ils ont coédité un ouvrage intitulé, jetant unentre les langages humains et animaux connus et ce que nous pourrions découvrir dans des civilisations non-terrestres.Vakoch souligne l'importance de comprendre non seulement le contenu d'un message potentiellement extraterrestre, mais aussi les intentions derrière. Cette approche pourrait façonner notre manière de dire "Bonjour" à l'. L'objectif de METI est d'engager une conversation, en exprimant notre intention de contact.La réponse et la responsabilité de l'humanité en établissant un contact avec les extraterrestres sont au cœur de ces recherches. Les messages envoyés jusqu'ici dans l'espace se sont appuyés sur des principes mathématiques et scientifiques universels. Cependant, Vakoch pense que la langue, présente dans l'humanité bien avant la science et les mathématiques, pourrait être une base commune plusJeffrey Punske apporte une perspective complémentaire. Selon lui, bien que la structure de base du langage puisse être universelle, les messages pourraient rester incompréhensibles en raison des différences dans les systèmes cognitifs entre humains et extraterrestres.Bridget Samuels, de l'Université de Californie du, enrichit leen étudiant la grammaire universelle dans uncosmique. Sasur laoffre de nouvelles perspectives sur l'unicité, ou non, du langage humain. Selon elle, certains aspects de la syntaxe et de l'externalisation du langage pourraient être partagés avec des langues extraterrestres, contraints par des lois physiques invariantes.La xénolinguistique nous invite à repenser la position unique que nous attribuons au langage humain, même sur notre propre planète. Ce domaine émergent offre un nouveau regard sur notre place dans l'Univers et sur notre capacité à communiquer au-delà des frontières de notre