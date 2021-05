Comment disparaissent les photons ?

Un photon micro-onde qui entre en collision avec un qubit supraconducteur peut être scindé en plusieurs photons. Ce processus est bien plus efficace que son analogue optique dans un cristal.Les chercheurs de l'Irig l'ont expliqué par les fluctuations quantiques dans l'électromagnétique duet leura permis d'interpréter des expériences sur ledede photons dans des circuits supraconducteurs. Les photons sont des grains dequi se propagent dans leavec unebien définie. Lorsqu'ils interagissent avec la, ils peuvent se transformer en photons d'énergie. Ainsi, deux photons peuvent fusionner en un nouveaudont l'énergie est la somme des énergies des photons initiaux. C'est la non-linéarité de l'entre la lumière et la matière qui rend ce processus possible. Inversement, unpeut-il disparaître spontanément, en produisant des photons d'énergie plus petite, lorsqu'ilun? Alors que ce processus est classiquement interdit, lal'autorise. Il a même été utilisé pour produire des paires de photons intriqués. Cependant, cette fission spontanée d'un photon visible ou infra-rouge est extrêmement peu efficace: elle ne concerne que quelques photons parDans les réseaux de jonctions Josephson entre îles supraconductrices, les oscillations de la différence desupraconductrice se propagent comme les photons lumineux, mais aux fréquences micro-ondes. L'avantage de ces réseaux, c'est que l'on peut introduire une non-linéarité extrêmement forte pour ces photons en réduisant la taille des jonctions. Une petite jonction en série avec unehomogène de grosses jonctions agit comme un qubit couplé à une ligne de transmission. La non-linéarité provient de la modulation de l'énergie du qubit par ladans son environnement. Cette modulation est attribuée à des "sauts quantiques" de la différence de phase à la petite jonction. Comme l'énergie du qubit dépend de la, les sauts de phase quantiques couplent un photon quasi-résonant avec les photons de basse énergie. Avec unde l'de Yale, des chercheurs de l'Irig ont établi que ce couplage devient particulièrement efficace pour briser un photon résonant en un photon quasi-résonant accompagné de plusieurs photons de basse énergie.Le temps de vie des photons a été mesuré dans plusieurs circuits supraconducteurs à l'Université du Maryland. La théorie, qui attribue la disparition des photons résonants aux sauts de phase quantiques, a permis à ces chercheurs d'interpréter les résultats pour des circuits caractérisés par unede la ligne de transmission supérieure aude résistance. En dehors de ce régime, d'autres processus entrent en compétition avec les sauts de phase quantiques. À ce, il n'existe pas de théorie pour en rendre compte. De cede, les expériences ont réalisé une "simulation quantique" d'un problème d'impureté quantique: le qubit couplé à son environnement. La photonique micro-ondes apparaît comme un domaine prometteur pour étudier d'autres systèmes quantiques complexes.Houzet H and Glazman LICriticalof a transmon at the Schmid transition. Physical Review Letters , 2020.Kuzmin R, Grabon N, Mehta N, Burshtein A, Goldstein M, Houzet M, Glazman LI and Manucharyan VEInelastic scattering of a photon by a quantum phase slip. Physical Review Letters , 2021.