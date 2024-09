Comment les eaux usées pourraient alimenter nos voitures

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Pourquoi l'hydrogène est-il important pour l'avenir énergétique ?

Créer de l'hydrogène à partir d'eaux usées ? L'idée peut sembler surprenante, mais elle est bien réelle. Une innovation britannique promet de transformer les stations d'épuration en véritables centrales d'énergie renouvelable.C'est ce que relève Wastewater Fuels, une PME située dans le Warwickshire. Son arme secrète ? Une technologie pionnière qui pourrait bien chambouler la gestion des eaux usées.Cette entreprise a mis au point une Microbial Electrolysis Cell (MEC) permettant de convertir la matière organique contenue dans les eaux usées en. Un procédé qui combineet économie circulaire.Le concept repose sur l'utilisation de tiges en maille d'acier inoxydable immergées dans les eaux usées. Ces tiges favorisent la prolifération de microbes qui décomposent la matièreen ions d'hydrogène. Les ions ainsi générés migrent vers le cœur des tiges, où ils sont convertis en hydrogène gazeux. Ce gaz peut ensuite être collecté, stocké et utilisé commeContrairement aux systèmes classiques de traitement, cette innovation ne nécessite ni pièces mobiles ni beaucoup d'espace. De plus, elle demande moins de maintenance, ce qui la rend idéale pour des sites isolés ou difficiles d'accès.Wastewater Fuels prépare maintenant le déploiement de sa technologie à grande échelle. Des essais ont déjà été menés avec succès dans des installations gérées par Severn Trent Water.Outre l'objectif de purifier les eaux, la production d'hydrogène pourrait servir à alimenter des véhicules ou générer de l'électricité sur place. Une option doublement écologique et économique. Pour ce projet novateur, Wastewater Fuels bénéficie du soutien de la Defence and Security Accelerator (DASA) et de la mairie de Coventry, qui ont financé une partie des recherches. Les premières installations devraient voir le jour à la station RAF Digby.L'hydrogène est considéré comme un élément clé de l'avenir énergétique en raison de sa capacité à fournir uneet renouvelable. Lorsqu'il est utilisé comme carburant, il ne produit que de l'eau, ce qui en fait une alternative aux combustibles fossiles qui émettent du CO₂ et d'autres polluants.L'hydrogène peut être stocké et transporté, permettant ainsi de stabiliser les réseaux énergétiques en compensant les fluctuations des sources d'énergie renouvelables comme le solaire ou l'éolien. Il offre aussi des solutions pour des secteurs difficiles à décarboner, tels que l'industrie lourde et les transports longue distance.