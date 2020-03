Comment le nitrure de vanadium va alimenter l'Internet des objets

Référence:

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu...)

Contacts:

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine (télécommunications, nouvelles technologies...),...)

Les supercondensateurs constituent une solution de choix pour fournir de l'énergie aux objets connectés, surtout quand leurs électrodes sont en nitrure de vanadium. L'origine des performances de ce matériau restait cependant méconnue. Des chercheurs du, de l'de Lille et de l'ont élucidé le processus et découvert un moyen de l'utiliser pour des micro-supercondensateurs (MSC). Ces travaux, publiés dans la revue, ouvrent ainsi la voie à desextrêmement performants et robustes.Les micro-supercondensateurs (MSC) accompagnent la popularité des objets connectés, mais leur stockage d'doit encore être amélioré dans unde miniaturisation croissante. Le nitrure de vanadium est par exemple utilisé pour des supercondensateurs de grande taille, mais il s'y intègre en, une forme incompatible avec la miniaturisation Des chercheurs de l'd'électronique, de microélectronique et de nanotechnologies ( IEMN , CNRS/Université polytechnique Hauts-de-France/Université de Lille/Centrale Lille), de l'Institut desJean Rouxel ( IMN , CNRS/Université de Nantes) et de l'Unité deet dedu solide ( UCCS , CNRS/Université d'Artois/université de Lille/Centrale Lille) ont élucidé le processus de stockage de charges dans le nitrure de vanadium, après avoir utilisé pour la première fois cedans des MSC. L'équipe a été soutenue par lesur le stockage électrochimique de l'énergie ( RS2E ) et le réseau Renatech.Les chercheurs ont utilisé un procédé industriel de la microélectronique: lacathodique magnétron. Unde vanadium métallique est pour cela soumis à desionisés, puis se condense sur un substrat de. Le matériau délivre une capacité de stockage électrique par unité de(> 700 F cm-3) quatre fois supérieure à celle d'électrodes denanoporeux. Ce MSC conserve plus de 80 % de ses performances initiales après 50 000 cycles de charges et décharges, quand la plupart des MSC s'usent à partir de 10 000 cycles. Grâce à des analyses, menées en partie au, les chercheurs ont montré que ces performances étaient dues à la présence d'une infime couche d'de vanadium, qui se forme naturellement quand les électrodes sont en contact avec l'. C'est elle qui stocke les charges électriques, sans impliquer le reste du matériau, qui se détériore ainsi beaucoup plus lentement.Novel insights into thestorage mechanism in pseudocapacitive vanadium nitride thick films for high-performance on-chip microsupercapacitors,K. Robert, D. Stiévenard, D. Deresmes, C. Douard, A. Iadecola, D. Troadec, P. Simon, N. Nuns, M. Marinova, M. Huvé, P. Roussel, T. Brousse et C. Lethien., 2020.DOI: doi.org/10.1039/C9EE03787J INSIS - insis.communication at cnrs.fr- Christophe Lethien - christophe.lethien at univ-lille.fr