Un contrôle de la trajectoire de vol d'ions uniques

Les faisceaux d'ions trouvent de plus en plus d'applications enet en électronique, y compris à des échelles nanométriques. La communautéexplore en particulier les faisceaux "déterministes", où l'ondes paramètres tels que leexact d'ions émis ou le moment de leur départ. Des systèmes de, de boucles de rétroaction et d'obturateurs électroniques ajoutent un autre niveau de contrôle en bloquant certains ions, selon qu'on veuille qu'ils poursuivent ou non leur. Pour pousser encore plus loin lade ces particules, des physiciens du Laboratoire) proposent un système qui contrôle la trajectoire d'ions individuels. Ces derniers peuvent alors atteindre des cibles particulières et différentes, se regrouper ou éviter certaines zones. Les ions sont pilotés à distance, ce qui signifie que la manipulation n'a pas à être interrompue si l'on souhaite changer de zones cibles ou d'exclusion.Dans l'expérience de, le groupe de chercheurs pointe unsur un jet de. Unet unsont alors émis et, comme il est 300 fois plus rapide, l'électron est détecté en premier. Grâce à un système de détecteurs et de boucles de retardprécis, la position et la direction de l'électron sont calculées en seulement 200 nanosecondes. Or elles sont corrélées à celles de l'ion, qui n'est que quelques microsecondes derrière. En une demi-microseconde, sa position est à son tour calculée et unest transmis afin d'appliquer unqui corrige sa trajectoire. L'ion atteint alors une cible désignée à l'avance par les chercheurs. Seuls les ions dont l'électron correspondant a été détecté et validé sont envoyés vers la cible, tous les autres ions émis par la source sont systématiquement déviés. L'équipe programme ainsi des diaphragmes et des masques virtuels, capables de laisserou bloquer les ions en suivant des formes parfois complexes. Cette technique ouvre des perspectives pour la manipulation spatiale et temporelle des particules chargées, dans des domaines tels que l'imagerie, laet les technologies quantiques (qubits).C. Lopez, A. Trimeche, D. Comparat et Y.J. Picard, Physical Review Applied 11, 064049, le 21 juin 2019. DOI: 10.1103/PhysRevApplied.11.064049.Article disponible sur la base d'archives ouvertes