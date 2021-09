Contrôler la croissance du graphène sur cuivre liquide



© MEM

Figure 1: Représentation des quatre techniques couplées in situ, operandoet en temps réel, pour le contrôle de la croissance de graphène de grande qualité et en grande taille.

© Francesco La Porta.

Figure 2: Flocons de graphène vus par microscopie en mode radiatif durant leur croissance sur métal liquide (Echelle des images: ~1 mm).

© MEM.

Figure 3: Représentation schématique de la production en continu de matériaux 2D par croissance sur des métaux catalyseurs liquides.

© MEM.

Collaboration:

Références:

Le procédé mis au point par des chercheurs de l'Irig ouvre la voie à la production rapide de graphène monocristallin exempt de défaut sur des surfaces de plusieurs centimètres carrés, donc adapté à différentes applications électroniques. Cette méthodologie de suivi et deenréel peut également être appliquée pour la caractérisation fine d'autres2D.La synthèse de matériaux bidimensionnels de grande taille et sans défaut constitue un défi majeur pour les applications industrielles (photovoltaïque, semi-conducteurs etc.). L'état de l'art pour leconsiste à réaliser le dépôt sur dusolide par un procédé de(CVD) à des températures supérieures à 1000 °C. Mais le cuivre polycristallin génère des défauts dans la couche de graphène, et après refroidissement la couche forme des "rides" et des domaines qui dégradent notablement sa qualité. Les chercheurs travaillent sur le développement d'un nouveau procédé de synthèse CVD utilisant desmétalliques à l'étatUn nouveau procédé permet d'élaborer du graphène exempt de défaut, et de taille compatible avec le développement de dispositifs. Cette croissance par voie chimique est opérée dans des conditions de températures (~1100 °C) et de pressions (~0,1 à 1 atm) comparables à celles utilisant des catalyseurs solides. Jusqu'alors, l'élaboration se faisait en aveugle. Elle n'était optimisée que de façon empirique faute d'durant la croissance du fait de la présence deréactifs à hauteet, et de l'état liquide du substrat.Les chercheurs de l'Irig [] ont mis audes instruments de caractérisation utilisés, permettant de contrôler et de guider en temps réel la formation des cristaux de graphène. Quatre méthodes complémentaires () ont été appliquéesen temps réel: lades rayons X, leur réflectivité, la spectroscopie Raman et laen mode). Les rayons X synchrotron confirment la cristallinité supérieure du graphène en une monocouche.Le suivi en temps réel permet de maîtriser la taille, la forme et la pureté des cristaux et d'optimiser lade croissance. Enfin, les observations expérimentales associées à une modélisation ont permis de comprendre les mécanismes de la croissance. La morphologie de la couche de graphène est ainsi contrôlée et comprise à toutes les échelles, de l'jusqu'au millimètre.Le procédé mis au point ouvre la voie à la production rapide de graphène monocristallin exempt de défaut sur des surfaces de plusieurs centimètres carrés (), donc adapté à différentes applications électroniques. Cette méthodologie de suivi et de contrôle en temps réel peut également être appliquée pour la caractérisation fine d'autres matériaux 2D.Leest un procédé d'élaboration de matériaux à partir de précurseurs gazeux. Dans une enceinte sous, le substrat est exposé à des gaz qui réagissent et/ou se décomposent à ladu substrat pour générer le dépôt.: étude du procédé en cours et dans les conditions réelles.ESRF-The European Synchrotron, France ;de Patras, Grèce ; Université dede Munich, Allemagne ; Université de Leiden et Leiden Probe Microscopy (LPM), Hollande.Jankowski M, Saedi M, La Porta F, Manikas AC, Tsakonas C, Cingolani JS, Andersen M, de Voogd M, van Baarle GJC, Reuter K, Galiotis C, Renaud G, Konovalov OV and Groot IMNReal-time multiscale monitoring and tailoring of graphene growth on liquid copper. ACS Nano , 2021.