Contrôler l'émission de micro-lasers avec des métasurfaces

À gauche: en gris, image de microscopie électronique d'une métasurface montrant des nano-piliers d'une hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.) couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).) indice de réfraction (L'indice de réfraction provient du phénomène de réfraction qui désigne le changement de direction de la lumière au passage d'un milieu à un autre. La notion d'indice a...)



À droite: effet de l'intégration d'une métasurface sur un VCSEL: l'émission sans métasurface présente une ouverture angulaire typique de 30°. Avec une métasurface dont le rayon des nano-piliers est calculé pour créer des déphasages analogues à ceux d'une lentille de 630 µm, le faisceau est collimaté. La métasurface couvre toute l'étendue du faisceau lumineux (240 µm) pour limiter les effets de diffraction (La diffraction est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle qui ne leur est pas complètement transparent ; le phénomène...) champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

Les chercheurs ont développé une nouvelle méthode de contrôle de la qualité des faisceaux des microlasers appelés VCSELs. Ils ont intégré à leur fabrication une métasurface, c'est-à-dire une surface nano-structurée qui permet de mettre en forme à façon le front lumineux. Cettes'étend à des matrices de VCSELs et pourrait profiter notamment aux dispositifs ultra-compacts d', par exemple les systèmes LiDARs.Présents dans les objets du quotidien tels que lesd'ou les téléphones portables et dans les technologies depar, les lasers dits VCSELs (lasers à émission deà cavité verticale) sont des dispositifs micrométriques où un empilementde couches semi-conductrices d'épaisseur nanométrique, sur lesquelles lase réfléchit, confine et amplifie la lumière sein d'une microcavité. Le faisceauest émis sous forme de cône par la face arrière de l'empilement (figure). Les VCSELs ont l'avantage de consommer peu d'et de former des dispositifs compacts en s'intégrant facilement, par exemple sous forme de matrices bidimensionnelles sur des puces.Ledes propriétés optiques du faisceau laser issu d'un VCSEL, notamment sa divergence, est un enjeu important pour les applications et on est amené à modifier profondément la structure réfléchissante ou à introduire des composants supplémentaires tels que des microlentilles. Cette approche est efficace pour améliorer la qualité du faisceau mais elle est très intrusive, elle nécessite un alignement particulier pour chaque dispositif et risque d'affecter les autres performances du laser, en particulier lad'et laémise.Des physiciens du Centre desur l'hétéroépitaxie et ses applications (CRHEA, CNRS), en collaboration avec le laboratoire III-V à Palaiseau (III-V Lab), l'des Technologies de Beijing, et l'Université Ludwig Maximilian à Munich, ont conçu une nouvelle méthode de contrôle de la qualité du faisceau lumineux d'un VCSEL en proposant l'intégrationsur sa face arrière d'une métasurface (figure). Cette structure nanométrique ultrafine permet en effet de sculpter à façon le front lumineux à des échelles en dessous de la longueur d'onde en introduisant les déphasages adéquats. Ces résultats sont publiés dans la revue Nature Nanotechnology.Les chercheurs exploitent ainsi les extraordinaires capacités des métasurfaces pour façonner à volonté le profil d'un faisceau laser émis par un VCSEL sans en modifier la cavité et en conservant toutes ses performances. Au-delà d'un VCSEL unique, les chercheurs ont étendu cette méthode à des matrices de VCSELS. La compatibilité des métasurfaces avec les processus de fabrication CMOS rend prometteuse leur intégration dans les dispositifs optoélectroniques ultra-compacts, ce qui pourrait profiter à un vaste domaine d'applications, notamment l'imagerieet la formation ou la reconnaissance d'images.Yi-Yang Xie, Pei-Nan Ni, Qiu-Hua Wang, Qiang Kan, Gauthier Briere, Pei-Pei Chen, ZhuangZhuang Zhao, Alexandre Delga, Hao-Ran Ren, Hong-Da Chen, Chen Xu et Patrice Genevet, Nature Nanotechnology, le 13 janvier 2020.DOI:10.1038/s41565-019-0611-y.Lire l'article sur la base d'archives ouvertes arXiv