Références

Un courant de spin dans un isolant électrique

Selon une étude de l'Inac impliquant l'Iramis, les isolants électriques peuvent se révéler d'excellents conducteurs de spin. Ils possèdent en outre des propriétés de transport non linéaires, contrôlables grâce à unexterne.Des progrès technologiques récents permettent de mieux exploiter l'deet le transfert de spin entre couches minces juxtaposées. Il devient ainsi possible de convertir dans certains métaux un courant deen un pur courant de spin. Celui-ci peut alors être transmis à uneadjacente, même si celle-ci est isolante électrique. En effet, il suffit qu'elle soit magnétique pour que le courant de spin ainsi injecté par l'puisse être transporté dans l'sous forme d'de spin (magnon).Cette avancée élargit aux isolants électriques la gamme desutilisables en spintronique. Il permet en particulier d'ouvrir la spintronique aux oxydes magnétiques, qui sont de meilleurs conducteurs de spin que les métaux. Le plus fameux d'entre eux est le grenat deet d'yttrium (YIG, Yttrium Iron Garnet) parce qu'il possède le plus faibled'amortissement magnétique connu.Les chercheurs ont réalisé des mesures de conductance de spin entre deux fils deparallèles et proches l'un de l'autre, déposés sur une couche mince de YIG. Lede spin est assuré par des ondes de spin se propageant dans le YIG, produites et détectées grâce à l'effet Hall de spin direct etrespectivement.Les mesures du transport de spin montrent une dépendance linéaire avec le courant pour les faibles courants, puis quadratique à fort courant. Ce résultat s'interprète en montrant que différents types de magnons sont impliqués en fonction de l'injectée. Plus le régime est hors d'équilibre, plus les magnons de basse énergie ont une contribution importante au transport de spin. Ces derniers ont notamment la particularité d'être très sensibles aumagnétique externe, ce qui permet unde la conduction en spin par de faibles champs magnétiques.Cette étude, réalisée en collaboration avec l'Unité mixte deCNRS-Thales (Palaiseau) de l'Saclay et l'de Bretagne occidentale (Brest), ouvre la voie à l'exploitation de conducteurs de spin dans un régime de magnons à faible facteur d'amortissement magnétique et sensibles au champ magnétique appliqué.