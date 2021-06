Covid-19: les nanotechnologies à la rescousse pour analyser le virus

En haut à gauche, principe du microscope AFM où l'échantillon est scanné par une pointe ultrafine au bout d'un micro-levier, dont les variations d' amplitude (Dans cette simple équation d’onde :) laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique)...)

Images: virions purifiés du SARS-CoV-2 infectieux, déposés sur une surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...) liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est...) hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.) réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des...)

Les images de la ligne inférieure représentent des vues 3D de particules virales reconstituées à partir des informations topographiques enregistrées par le microscope AFM ; de gauche à droite: SARS-CoV-2 natif non traité, SARS-CoV-2 inactivé par 1% de Formaldéhyde (FA) et SARS-CoV-2 détruit par une incubation (L'incubation est la période pendant laquelle les ovules sont couvés, de manière à les maintenir...) minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un...)

© Sébastien Lyonnais & Delphine Muriaux.

Contacts:

Comment inactiver le SARS-CoV-2 par des fixateurs chimiques sans altérer sa structure ? Pour répondre à cette question, les scientifiques ont analysé à haute résolution la morphologie des particules du SARS-CoV-2 après différents traitements chimiques au moyen d'ununique en. Ces travaux, publiés dans la revue, montrent que les nanotechnologies recèlent un énorme potentiel dans la lutte contre lespathogènes.Le SARS-CoV-2 est un virus classé dans le groupe des pathogènes de classe 3 et doit donc être étudié dans un laboratoire confiné de niveau de sécurité biologique 3 (NSB3). L'inactivation des particules virales par des méthodes physiques (chaleur, radiations) ou chimiques (alcool,, fixateurs, détergents) est alors requise pour transférer les échantillons de virus du laboratoire NSB3 vers un laboratoire de niveau de sécurité inférieur, afin d'accélérer les recherches contre laCOVID19.Les scientifiques se sont ainsi concentrés sur l'inactivation du SARS-CoV-2 dans le but de générer des particules virales inactivées, non infectieuses, mais structuralement intactes, ce qui est nécessaire pour de nombreuses applications biomédicales. Afin de vérifier l'état morphologique des virions selon les différents traitements chimiques utilisés, les particules du SARS-CoV-2 ont été analysées à haute résolution (de l'ordre du nanomètre) au moyen d'un Microscope à Force Atomique (AFM), spécialement modifié pour fonctionner dans le laboratoire NSB3 du CEMIPAI.L'AFM est l'instrument phare des nanotechnologies. Il permet d'analyser des objets biologiques déposées sur une surface grâce un balayage par une. Cette dernière est constituée d'une pointe très fine, placée à l'extrémité d'un minuscule levier. L'enregistrement de la déviation du levier, à l'aide d'un laser, permet de déterminer lede la pointe, pour générer une image topographique et mesurer les forces d'entre la pointe et l'échantillon.Cette technique d'unique, complémentaire de laélectronique, permet de visualiser rapidement des virus dans leurliquide natif, à l'échelle du nanomètre, sans colorer ou fixer l'échantillon. Les scientifiques ont déposé des virus SARS-CoV-2 infectieux sur une surface de mica et ont ainsi pu déterminer directement l'effet de laou de fixateurs chimiques (formaldéhyde) sur la morphologie des particules virales. En parallèle, ils ont vérifié leur infectiosité encellulaire. Un protocole très simple a ainsi pu être mis en place pour rapidement inactiver les particules de SARS-CoV-2en conservant leur forme sphérique, pour une utilisation sûre des échantillons en laboratoire NSB2. L'AFM apparaît alors comme une microscopie particulièrement adaptée à l'analyse rapide et directe de l'effet d'agents physiques ou chimiques sur les virus pathogènes, et permet ainsi de proposer des stratégies nouvelles pour lutter contre les maladies infectieuses.Lyonnais S, Hénaut M, Neyret A, Merida P, Cazevieille C, Gros N, Chable-Bessia C, Muriaux D.Sci Rep. 2021 Jun 4;11(1):11885. doi: 10.1038/s41598-021-91371-4.Centre d'étude des maladies infectieuses etanti-infectieuses CEMIPAI (CNRS /de Montpellier)1919de Mende.34293 Montpellier cedex 5.Institut deen Infectiologie de Montpellier (IRIM)UMR 9004 -/ UM.1919 route de Mende.34293 Montpellier cedex 5.Institut de Neuroscience de Montpellier (INM)CHU Montpellier Saint Eloi.80Augustin Fliche.34091 Montpellier cedex 5 France.- Sébastien Lyonnais -de recherche CNRS au Centre d'étude des maladies infectieuses et pharmacologie anti-infectieuses - CEMIPAI (CNRS / Université de Montpellier) - sebastien.lyonnais at cemipai.cnrs.fr- Delphine Muriaux - Chercheuse CNRS au Centre d'étude des maladies infectieuses et pharmacologie anti-infectieuses - CEMIPAI (CNRS / Université de Montpellier) - delphine.muriaux at cemipai.cnrs.fr