Créer de l'intrication à distance en déplaçant des électrons

L'intrication de deux particules est une des clés des technologies quantiques. Dans le cas d'électrons, obtenir une intrication à grande distance est un défi. En exploitant la physique des semiconducteurs, les chercheurs ont réalisé unsans précédent sur la manipulation des électrons: ils les ont isolés et déplacés à volonté sur plusieurs micromètresen préservant leur caractère quantique.Développer les technologies quantiques en s'appuyant sur les technologies de la microélectronique est un enjeu considérable et depuis quelques années, des recherches portent sur une version quantique des circuits électriques, dans laquelle les électrons seraient piégés dans des boites quantiques mais garderaient les facultés depropre à un circuit. Uneconsiste à piéger les électrons grâce à des électrodes polarisées (grilles) et à déplacer le potentiel de piégeage (la boite) le long d'un circuit grâce à unedePour deux électrons dans une même boite, en vertu du principe d'exclusion de Pauli, l'est un état singulet et leurs spins sont corrélés: si l'un est dans un, l'autre est forcément dans le sens. Si les électrons sont séparés et n'interagissent plus, cet état devient un état de deux spins électroniques distants intriqués et offre une stratégie pour propager de l'information dans un circuit quantique.Des chercheurs de l'Néel ( NEEL , CNRS/UGA) à Grenoble ont su créer et démontrer de l'intrication à distance entre deux spins électroniques piégés dans deux boites quantiques séparées de 6 µm. Le circuit quantique a été conçu dans une structure semiconductrice d'AlGaAs dont la fabrication a été réalisée à l'de Bochum en Allemagne.Deux boites quantiques sont définies à l'aide de grilles que l'on dépose à la surface du semiconducteur et que l'on polarise pour piéger les électrons. Un canal à électrons entre les deux boites quantiques, défini à l'aide de deux longues grilles, guide les électrons d'une boite à l'autre lors de leur transfert. Pour propulser les électrons, unede surface est excitée et crée par effet piézoélectrique un potentiel de piégeage pour les électrons. Les électrons se déplacent ainsi à ladu son dans une sorte de, une boite quantique en mouvement générée dans le canal.Toutes ces fonctionnalités permettent de séparer de manière contrôlée dans deux boites statiques éloignées de 6 µm deux électrons initialement au même endroit et intriqué dans un état singulet. Pour démontrer que l'intrication est préservée au cours du processus de, on réalise une expérience d'interférences, consistant à recombiner les deux électrons dans la boîte quantique de réception et à mesurer laqu'ils soient restés dans leur état singulet de spin. Une figure d'interférences quantique à haut contraste démontrant l'intrication est ainsi obtenue (figure). Ces résultats sont publiés dans la revueLe succès du concept de transfert de spins électroniques avec conservation de l'intrication développé dans ce travail montre une fonctionnalité essentielle à unà base de semiconducteurs. Sonavec des semiconducteurs tel que lenécessitera des adaptations pour pallier l'absence de: réaliser la navette de boites quantiques à l'aide de grilles ou déposer à la surface du silicium un film depiézoélectrique.Distant spin entanglement via fast andelectron shuttling.Baptiste Jadot, Pierre-André Mortemousque, Emmanuel Chanrion, Vivien Thiney, Arne Ludwig, Andreas D. Wieck, Matias Urdampilleta, Christopher Bäuerle & Tristan Meunier,publié le 15 février 2021.DOI: 10.1038/s41565-021-00846-y Article disponible sur la base d'archives ouvertes arXiv