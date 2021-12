Les cristaux magnoniques: de l'électronique souple autrement

Illustration d'un système magnétique nanostructuré souple. © Damien Faurie.

Références:

Bien qu'encore récent, le domaine des systèmes magnétiques souples connaît de grandes avancées et dessine des applications de mieux en mieux identifiées. Des scientifiques du LSPM et de l'Université nationale de Singapour ont présenté un résumé de l'état de l'art sur ces recherches. Publié dans la collectiondu, leur article décrit en particulier les cristaux magnoniques, capables de sélectionner et de contrôler les fréquences desmagnétiques.Alors que les appareils électroniques prennent des formes de plus en plus complexes et que les textiles intelligents incorporent de nouvelles fonctionnalités, les solutions souples suscitent un intérêt grandissant. Ce largedeest confronté au problème récurrent de devoir garantir la durabilité et les performances des, dont les propriétés ont tendance à se dégrader au fil des gains de flexibilité. Les systèmes magnétiques souples sont ainsi fabriqués sur des substrats de polymères adaptés à d'importantes déformations, mais leurs nanostructures inorganiques porteuses dusont beaucoup plus fragiles. Ces objets pourraient pourtant servir deou de systèmes électroniques et magnétiques, capables d'être installés dans des milieux très confinés et courbés.Des chercheurs du Laboratoire des sciences des procédés et des matériaux ( LSPM , CNRS) et de l'nationale de Singapour, réunis depuis 2019 dans le cadre de l'(IRP) Stretch-Smart , ont dressé un état des lieux de la recherche internationale, y compris de leurs propres travaux, sur les systèmes magnétiques nanostructurés souples.Les auteurs ont en particulier mis en avant les avancées sur les cristaux magnoniques lithographiés sur substrats polymères. Les cristaux magnoniques sont des réseaux artificiels de nanostructures qui présentent des bandes de fréquences interdites pour des ondes magnétiques de gammes bien définies et contrôlable. Cela permet d'encoder, de transmettre et de stocker des informations à partir d'ondes magnétiques, comme de nombreux systèmes le font déjà avec des électrons ou desCes systèmes souples ont pu être développés grâce à leurs nanostructures, qui localisent les déformations dans des espaces qui ne sont pas porteurs des propriétés magnétiques. Dans certains cas, ces déformations peuvent même servir à contrôler ces bandes interdites et on parle alors de "". La faisabilité de ces systèmes a été démontrée, et les chercheurs les optimisent à présent. Ces avancées ont été rendues possibles par le développement de procédés expérimentaux et de modèles numériques.L'article met également en évidence les verrous que rencontre encore le domaine, comme la difficulté de fabriquer, par lithographie, ces réseaux nanostructurés sur de grandes surfaces. L'équipe compte encas identifier des applications directes basées sur des systèmes magnétiques souples, et les faire entrer dans unede maturation dans les cinq prochaines années.D. Faurie, A. O. Adeyeye, and F. Zighem.130, 150901 (2021).