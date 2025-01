Capturer le CO₂ avec souplesse et efficacité 💨

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

2

Références:

2

Un pas décisif pour la capture du CO₂ est franchi dans une étude qui vient de paraitre dans. Des scientifiques ont conçu des membranes souples, baptisées, qui allient perméabilité et sélectivité. Cette avancée prometteuse pourrait transformer le captage du CO₂ industriel en un procédé plus efficace et économiquement viable.La combustion des énergies fossiles, les industries de l'acier et du ciment, les raffineries et les transports sont les principales sources d'émissions de(CO₂). Une solution prometteuse pour réduire ces émissions consiste à développer des technologies de captage adaptées à chaque source de CO, en particulier le volume de gaz émis, sa composition et les contaminants qu'il contient. Parmi les solutions existantes, les membranes desont économes en, simples d'utilisation et facilement déployées àConcrètement, on retrouve des membranes rigides à base de polymères vitreux, idéales pour les applications qui nécessitent une séparation précise mais qui manquent de vitesse, et des membranes caoutchouteuses plus flexibles qui permettent une séparation rapide, cette fois au détriment de la précision. Quant au matériau idéal qui allierait sélectivité et perméabilité, il demeure au coeur des efforts deet d'innovation.Dans ce contexte, une équipe de recherche internationale menée par des chimistes de l'Institut européen des membranes (CNRS/ENSCM/Université de Montpellier) a mis au point une nouvelle catégorie dequi pourraient bien être la solution: les réseaux organiques caoutchouteux (ROFs).Ces membranes innovantes exploitent une structure hybride: des polymères élastiques, capables de transporter efficacement le CO₂, associés à des structures cristallines qui agissent comme des tamis moléculaires. Grâce à des liaisons réversibles contrôlées au niveau moléculaire, les ROFs forment des films stables et robustes dont la porosité transitoire et fluctuante permet d'éviter les défauts liés aux matériaux poreux classiques.Le résultat ? Une grande perméabilité et une sélectivité pour le CO₂ bien au-dessus des standards actuels. De plus, leur performance est renforcée en présence de vapeur d'eau, un atout majeur puisque la plupart des gaz industriels contiennent de l'humidité. Faciles à produire sous forme de films homogènes et robustes, les ROF s'avèrent idéales pour des utilisations industrielles à grande échelle. Elles sont particulièrement adaptées au captage du CO₂ dans des environnements humides, comme les fumées industrielles, où elles surpassent les membranes traditionnelles en polymère ou en matériaux poreux.Cette avancée, publiée dans la revue, ouvre la voie à des procédés de captage du CO₂ plus durables et économiquement viables. En combinant perméabilité, sélectivité et facilité de mise en oeuvre, les ROF pourraient devenir un pilier des technologies deet de stockage du, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. Les prochaines étapes incluent l'optimisation de leur production à grande échelle et leur intégration dans des systèmes industriels.Marius Sandru, Marie Prache, Thomas Macron, Lidia Căta, Mehmet Göktuğ Ahunbay, May- Britt Hägg, Guillaume Maurin & Mihail Barboiu.2024