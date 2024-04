Découverte accidentelle d'une mémoire quantique au potentiel énorme

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Des cristaux de fer, de germanium et de tellure chaleur

Crédit: Han Wu/Groupe de recherche Yi/Université Rice.

Les physiciens de l'Université Rice ont fait une percée dans le domaine des matériaux quantiques, ouvrant la porte à une nouvelle génération de mémoire informatique.Cette découverte pourrait permettre de stocker des bits quantiques, ou qubits, dans des états protégés topologiquement, réduisant ainsi les erreurs liées à la décohérence, un défi majeur de l'informatique quantique.La recherche, publiée dans, montre comment, par simple réchauffement et refroidissement, il est possible de passer d'une phase à une autre dans des cristaux de fer, de germanium et de tellure. Ce procédé modifie lacristalline qui dicte laélectronique, et par conséquent, la manière dont les électrons sont confinés et se déplacent à travers leLa phase de ces cristaux peut être alternée entre une distribution aléatoire et ordonnée de sites atomiques vides, grâce à la vitesse de refroidissement après. Cette méthode de changement de phase par ajustement de lareprésente une avancée majeure par rapport aux technologies actuelles deà changement de phase, qui nécessitent généralement laet la recristallisation du matériau.Cette avancée a été rendue possible grâce à la collaboration entre les physiciens expérimentaux et théoriciens de l'Université Rice et de plus d'une douzaine d'institutions. La découverte initiale, centrée sur les propriétés magnétiques du matériau, a révélé une variation inattendue dans les résultats expérimentaux, menant à uneapprofondie qui a débouché sur cette découverte significative.L'implication d'institutions de renom, telles que l'Université de Washington, le Laboratoire National de Los Alamos, et l'Université de Pennsylvanie, souligne l'importance et l'étendue de cette recherche. L'étude suggère une voie prometteuse pour induire des changements topologiques dans d'autres matériaux, ouvrant de nouvelles perspectives pour la conception de matériaux quantiques avancés.Cette recherche marque un pas en avant vers le développement de mémoires quantiques non volatiles, capables de conserver des informations même lorsque l'ordinateur est éteint, ce qui pourrait révolutionner l'quantique en rendant les qubits plus stables et moins sujets aux erreurs.