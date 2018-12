Sur le même thême

Découverte d'une des étoiles jumelles du Soleil

L'amas ouvert, Trumpler 14, contient plus de 2000 étoiles de la même fratrie et est très semblable à celui dans lequel le Soleil et ses soeurs se sont probablement formées. (©: ESO/H. Sana).

Une équipe internationale composée de chercheurs du Laboratoire Lagrange (CNRS/UNS/OCA) a découvert une étoile jumelle à notre Soleil. Grâce aux données du Projet AMBRE et de la mission Gaia de l'ESA, l'équipe a étudié les caractéristiques physico-chimiques de plus de 17 000 étoiles, pour en trouver finalement une qui partage les mêmes caractéristiques que le: âge,, rayon, composition chimique... Cettese serait formée dans le même amas d'étoiles que le Soleil, il y a 4,6 milliards d'années, mais toutes ces soeurs se sont ensuite "perdues de" lors de l'évolutionde laLe Soleil s'est probablement formé au sein d'un amas d'étoiles dans lede notre Galaxie, il y a environ 4,6 milliards d'années, en compagnie de plusieurs milliers d'autres étoiles soeurs. Toutes ces étoiles soeurs ont le même âge, le même parent (undeinterstellaire) et donc la même composition chimique (un peu comme l'ADN d'un enfant correspond à celui de ses parents). De plus, certaines de ces étoiles sont très ressemblantes au Soleil en termes de, de rayon et de température. On peut alors parler de véritables étoiles jumelles du Soleil. Cependant, au cours duet de sondans la, cet amas ouvert s'est peu à peu disloqué à cause des forces deet tous ses membres se sont dispersés dans la Galaxie. C'est pourquoi le Soleil est une étoile plutôt isolée aujourd'hui, loin de sa famille d'étoiles, et qu'il est donc actuellement très difficile d'identifier ses étoiles soeurs.Or, retrouver ces étoiles est particulièrement important. En effet, nous n'avons que très peu d'information sur ledu Soleil alors que la détection et l'étude de ses soeurs pourraient nous indiquer où et dans quelles conditions le Soleil s'est formé. Cela pourrait également nous aider à mieux comprendre comment des planètes se sont forméesde notre étoile. Comme toujours, en étudiant l'autre nous nous comprenons mieux nous-mêmes.Afin de retrouver d'éventuelles soeurs du Soleil, les astronomes ont exploré dans le détail les caractéristiques physico-chimiques de plus de 200 000 spectres d'étoiles qui avaient été analysées dans le cadre duAMBRE. AMBRE est un projet d'archéologie galactique mis en place par Alejandra. Recio-Blanco et Patrick de Laverny de l'OCA et l'Observatoire Européen(ESO). Son but est de déterminer automatiquement les paramètres atmosphériques et les abondances chimiques des spectres stellaires archivés à l'ESO obtenus grâce aux spectromètres FEROS, HARPS, UVES et GIRAFFE installés sur des télescopes au Chili.En couplant cesAMBRE avec les informations astrométriques extrêmement précises fournies par la mission Gaia de l'(ESA), il a été possible d'identifier les étoiles ayant une composition chimique très semblable à celle du Soleil et d'estimer leur âge ainsi que leurs propriétés cinématiques dans la Galaxie.Ainsi, il a été possible d'identifier quatre étoiles soeurs du Soleil ayant un âge et une composition chimique quasiment identique à celles de notre étoile. L'une d'entre-elles, HD186302, se trouvant à 186 années-lumière de nous, est bien particulière: cette étoile est non seulement une soeur, mais sa ressemblance au Soleil est telle (sa température ne diffère que de quelques dizaines de, sa masse et son rayon que de quelques pourcents par rapport au Soleil), qu'il s'agit même d'une étoile jumelle.De telles étoiles jumelles sont également de très bonnes candidates pour rechercher les origines de laprésente sur. En effet, certains travaux ont proposé que des composants prébiotiques, indispensables à l'apparition de forme de vie, auraient pu être dispersés d'unevers une autre au sein d'un même amas d'étoiles. Ainsi, si une planète rocheuseautour de cette étoile HD186302, et si cette planète a été contaminée par la vie sur Terre (ou réciproquement), on aurait alors découvert un clone de notre Terre orbitant un clone de notre Soleil. Toutefois, cette hypothèse fascinante demandera encore de nombreuses années d'étude avant d'être confirmée.La prochaine étape sera bien évidemment de rechercher d'éventuelles planètes autour de HD186302, ce qui permettrait de les comparer aux planètes solaires formées dans des conditions quasiment identiques. Egalement, grâce aux prochains catalogues publiés par la mission Gaia, il sera certainement possible d'augmenter sensiblement led'étoiles soeurs et jumelles du soleil connues et donc d'encore mieux comprendre comment notre étoile et son cortège de planètes se sont formées et ce qu'elles sont devenues depuis leur naissance au sein d'un même