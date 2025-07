✨ Découverte "d'étoiles ratées" de l'extrême: que nous apprennent-elles ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Une comparaison de taille entre le Soleil, une étoile de faible masse, une naine brune, Jupiter et, si vous la voyez, la Terre.

Crédit: NASA

Qu'est-ce qu'une naine brune ?

Comment le télescope James Webb révolutionne-t-il l'étude des naines brunes ?

Des astronomes ont récemment mis au jour neuf naines brunes, ces objets célestes souvent qualifiés d'étoiles ratées. Parmi elles, deux représentent les plus petites jamais observées, ouvrant de nouvelles perspectives sur ces mystérieux corps.Ces découvertes pourraient aider à clarifier la frontière entre les grandes planètes et les petites naines brunes, ainsi qu'entre ces dernières et les petites étoiles. Les chercheurs soulignent l'importance de ces objets pour comprendre les processus de formation stellaires et planétaires.L'équipe a repéré ces naines brunes dans IC 348, un amas de jeunes étoiles situé dans le Nuage Moléculaire de Persée, à environ 1 000 années-lumière de la Terre. La présence d'un disque de gaz et de poussière autour de l'une d'elles suggère la possibilité de formation planétaire, même autour d'un objet si peu massif.Les naines brunes, bien que formées comme des étoiles, ne possèdent pas assez de masse pour initier la fusion de l'hydrogène en hélium dans leur cœur. Cette caractéristique les place dans une catégorie à part, entre les planètes géantes et les étoiles les plus petites.Une surprise supplémentaire attendait les chercheurs: la détection d'un hydrocarbure non identifié dans l'atmosphère de ces naines brunes. Ce composé, uniquement observé auparavant sur Saturne et Titan, reste une énigme pour les scientifiques. Le télescope spatial James Webb a joué un rôle clé dans ces, grâce à sa sensibilité sans précédent dans l'Les prochaines étapes incluent des analyses spectroscopiques plus poussées pour identifier cet hydrocarbure mystérieux. Les théoriciens sont également mis à contribution pour expliquer sa présence, en l'absence de méthane, habituellement détecté dans les naines brunes plus âgées.Les naines brunes sont des objets célestes qui occupent une place intermédiaire entre les planètes géantes et les étoiles les plus petites. Elles se forment de la même manière que les étoiles, à partir de l'effondrement d'un nuage de gaz et de poussière, mais ne possèdent pas suffisamment de masse pour initier la fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium dans leur cœur.Cette absence de fusion les distingue des étoiles, tout en les différenciant également des planètes par leur mode de formation. Les naines brunes émettent cependant une faible lumière, principalement dans l'infrarouge, due à la chaleur résiduelle de leur formation et à la fusion d'autres éléments comme leLa découverte de naines brunes de très faible masse, comme celles récemment observées, remet en question notre compréhension des limites inférieures de la formation stellaire. Ces objets pourraient aider à mieux définir la frontière entre les planètes et les étoiles.Les naines brunes sont également des laboratoires uniques pour étudier les atmosphères dans des conditions extrêmes, offrant des indices sur les processus chimiques et physiques qui pourraient exister sur des exoplanètes similaires.Le télescope spatial James Webb (JWST) représente une avancée majeure pour l'étude des naines brunes grâce à sa capacité à observer dans l'infrarouge avec une sensibilité et une résolution sans précédent. Ces caractéristiques permettent de détecter et d'analyser des objets très froids et peu lumineux, comme les naines brunes, qui émettent principalement dans cette longueur d'onde.Le JWST a déjà permis d'identifier des hydrocarbures non identifiés dans l'atmosphère de certaines naines brunes, ouvrant de nouvelles questions sur la chimie de ces objets. Ces découvertes pourraient conduire à une meilleure compréhension des processus atmosphériques et de la formation des naines brunes.En outre, le télescope offre la possibilité d'étudier des naines brunes de très faible masse, potentiellement similaires en taille à Jupiter. Ces observations pourraient aider à préciser la limite inférieure de masse pour la formation des naines brunes.