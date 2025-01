Le télescope James Webb révèle dans notre galaxie d'impressionnants "anneaux de la vie" ✨

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Le télescope Webb offre une vue détaillée de la production de poussière de carbone dans le système d'étoiles binaires Wolf-Rayet 140.

La poussière se déplace dans l'espace.

Comparaison de deux images prises dans l'infrarouge moyen par le télescope spatial James Webb de Wolf-Rayet 140, un système de coquilles de poussière éjectées par deux étoiles massives qui sont sur une orbite allongée.

Comment se forment les coquilles de poussière autour des étoiles binaires ?

Quel est le rôle du carbone dans l'Univers ?

Le télescope spatial James Webb révèle une véritable usine de production et de diffusion d'éléments essentiels à toute structure complexe dans l'Univers, en particulier la vie.Des poussières carbonées sont émises dans le système binaire Wolf-Rayet 140, situé à 5 000 années-lumière de la Terre. Cette découverte éclaire les mécanismes de formation et de dispersion des éléments essentiels à la vie dans l'Univers.Grâce à ses capacités d'imagerie infrarouge, lea capturé 17 coquilles de poussière distinctes autour des deux étoiles massives de ce système. Ces structures se forment lorsque les vents stellaires des deux étoiles entrent enlors de leurs passages rapprochés, un événement qui se produit tous les huit ans.Les observations révèlent que ces coquilles de poussière se déplacent à une vitesse impressionnante, atteignant près de 1% de la vitesse de la lumière. Cette expansion rapide est un phénomène rarement observé avec une telle précision, offrant des indices précieux sur lades systèmes stellaires binaires.Les chercheurs ont également noté que la formation de poussière n'est pas uniforme, avec des accumulations qui forment des nuages délicats aussi vastes que notre système solaire. Ces structures, bien que fragiles, jouent un rôle crucial dans le cycle de vie des étoiles et des planètes.L'étude de ce système binaire permet de mieux comprendre comment les éléments comme le carbone, essentiels à la formation des planètes rocheuses et à la vie telle que nous la connaissons, sont dispersés dans l'espace. Les données recueillies par le télescope James Webb ouvrent de nouvelles perspectives sur l'origine et l'évolution des systèmes stellaires.Les scientifiques espèrent que ces observations aideront à répondre à des questions fondamentales sur la formation des étoiles et des planètes, ainsi que sur la distribution des éléments chimiques dans notre galaxie. Le télescope James Webb continue ainsi de repousser les frontières de notre connaissance de l'Univers.Les coquilles de poussière observées autour des étoiles binaires comme Wolf-Rayet 140 se forment lors de la collision des vents stellaires. Ces vents, composés de particules chargées éjectées par les étoiles, entrent en collision à des vitesses extrêmement élevées, comprimant laet déclenchant la formation de poussière.Cette poussière, riche en carbone, est ensuite expulsée dans l'espace, formant des coquilles qui s'éloignent des étoiles à des vitesses impressionnantes. Le processus est cyclique, se répétant à chaque passage rapproché des étoiles dans leur orbite elliptique.Les observations du télescope James Webb ont permis de capturer ces phénomènes avec une précision inégalée, révélant des détails sur la structure et la dynamique de ces coquilles de poussière. Ces données sont cruciales pour comprendre comment les éléments essentiels à la vie sont dispersés dans l'Univers.Le carbone est un élément fondamental pour la chimie de la vie et la formation des planètes rocheuses. Dans l'Univers, il est produit dans les étoiles massives et dispersé dans l'espace par des processus comme ceux observés dans le système Wolf-Rayet 140.Les coquilles de poussière riches en carbone peuvent voyager sur de grandes distances, contribuant à la formation de nouvelles étoiles et planètes. Ce cycle de dispersion et de réutilisation des éléments est essentiel pour l'évolution des galaxies.Les observations du télescope James Webb sur Wolf-Rayet 140 fournissent des informations précieuses sur ce processus, montrant comment le carbone et d'autres éléments sont intégrés dans le milieu interstellaire. Ces découvertes enrichissent notre compréhension de l'origine des éléments et de leur rôle dans la formation des systèmes planétaires.