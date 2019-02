Découverte fortuite d'une nouvelle galaxie dans notre voisinage cosmique

Une petite galaxie obscure

À propos des galaxies sphéroïdales naines

C'est en utilisant le télescope spatialde la NASA-ESA afin d'étudier certaines des étoiles les plus anciennes et les plus faibles de l'amas globulaire NGC 6752 que des astronomes ont fait cette découverte inattendue. Le professeur Pierre Bergeron, du Département dede l'deet membre du Centre deendu Québec, fait partie de l'équipe internationale à l'origine de la découverte.Au cours de leursavecils ont aperçu un groupe compact d'étoiles à laduobservé grâce à ladu. Après une analyse minutieuse de leuret de leur, les astronomes ont conclu que ces étoiles n'appartenaient pas à l'amas - qui fait partie de la-, mais étaient plutôt situées à des millions d'années-lumière plus loin.Cette nouvelle galaxie, surnommée Bedin 1 par les astronomes, est une galaxie allongée de taille modeste. Elle ne mesure qu'environ 3000 années-lumière dans sa plus grande étendue ‒ une fraction de la taille de la Voie lactée. Non seulement elle est minuscule, mais elle est également incroyablement peu lumineuse. Ces propriétés ont conduit les astronomes à la classer comme une galaxie sphéroïdale naine.Les galaxies sphéroïdales naines se définissent par leur petite taille, leur faible luminosité, leur manque de poussière et leurs vieilles populations stellaires. On connaît déjà 36 galaxies de ce type dans ledes galaxies, dont 22 sont des galaxiesde la Voie lactée.Bien que les galaxies naines sphéroïdales ne soient pas rares, Bedin 1 présente certaines caractéristiques remarquables. C'est non seulement l'une des quelques naines sphéroïdales dont la distance est bien établie, mais elle est également extrêmement isolée. Elle se situe à environ 30 millions d'années-lumière de la Voie lactée et à 2 millions d'années-lumière de la plus grande galaxie hôte plausible, NGC 6744, ce qui en fait probablement la petitela plus isolée découverte à ceD'après les propriétés de ses étoiles, les astronomes ont pu en déduire que la galaxie est vieille d'environ 13 milliards d'années – presque aussi vieille que l'lui-même. En raison de son isolement – faisant en sorte qu'elle n'a eu pratiquement aucuneavec les autres galaxies – et de son âge, Bedin 1 est l'équivalent astronomique d'unvivant du début de l'univers.La découverte de Bedin 1 est une découverte vraiment fortuite. Très peu d'images de Hubble permettent de voir des objets aussi peu lumineux, et elles ne couvrent qu'une petite partie du. Lestélescopes à large champ de vision, tels que le télescope WFIRST, disposeront de caméras couvrant une zone beaucoup plus vaste du ciel et pourraient en trouver beaucoup plus.Bien que semblables aux galaxies elliptiques naines par leur apparence et leurs propriétés, les galaxies sphéroïdales naines ont en général une forme approximativement sphérique et une luminosité plus faible.Leest unde coopération internationale entre l'ESA et la NASA.Les résultats ont été présentés dans la lettre “The HST Large Programme on NGC 6752. I. Serendipitous discovery of a dwarf galaxy in background”, publiée dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.L'équipe internationale d'astronomes qui a mené cette étude est composée de L. R. Bedin (INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, Italie), M. Salaris (Liverpool John Moores University, Royaume-Uni), R. M. Rich (University of California, ÉU), H. Richer (University of British Columbia), J. Anderson (Space TelescopeInstitute, ÉU), B. Bettoni (INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, Italie), D. Nardiello (Università di Padova, Italie), A. P. Milone (Università di Padova, Italie), A. F. Marino (Università di Padova, Italie), M. Libralato (Space Telescope Science Institute, ÉU), A. Bellini (Space Telescope Science Institute, ÉU), A. Dieball (University of Bonn, Allemagne), P. Bergeron (Université de Montréal), A. J. Burgasser (University of California San Diego, ÉU), D. Apai (University of Arizona, ÉU).