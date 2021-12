Découverte du plus grand groupe de planètes "errantes" connu à ce jour

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

Observatoire Européen Austral (L'Observatoire européen austral (en anglais, European Southern Observatory : ESO) est une...)

galaxie (Une galaxie est, en cosmologie, un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières et de...)



Cette vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités...) planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de...) observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...) système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le...) orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps...) autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...) étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une...)

astronome (Un astronome est un scientifique spécialisé dans l'étude de l'astronomie.)

astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche...)

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile...)



Cette image montre une petite région du ciel dans la direction de la constellation (Une constellation est un ensemble d'étoiles dont les projections sur la voûte...) point (Graphie) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait...)

L'image a été créée en combinant les données de l'instrument OmegaCam du VLT Survey Telescope (VST) et de l'instrument VIRCAM du Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA), tous deux situés à l'Observatoire Paranal de l'ESO au Chili. Les observations effectuées à l'aide de ces instruments et d'autres ont permis aux scientifiques de distinguer les planètes des étoiles, des naines brunes et des autres objets présents dans cette région du ciel. Loin des étoiles qui les éclairent, les planètes errantes sont normalement impossibles à photographier, mais peu après leur formation, elles émettent une faible lueur qui peut être détectée par les caméras sensibles des puissants télescopes. Crédit: ESO/Miret-Roig et al.

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

Very Large Telescope (Le Very Large Telescope (VLT) est un ensemble de 4 télescopes principaux et 4 auxiliaires...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

chef de projet (Un chef de projet, en informatique est la personne chargée de contrôler le bon déroulement du...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)



Cette image montre l'emplacement de 115 potentielles planètes errantes récemment découvertes par une équipe d'astronomes dans la direction des constellations du Haut Scorpion et du Serpentaire, mises en évidence par des cercles rouges. Les planètes errantes ont des masses comparables à celles des planètes de notre système solaire, mais elles ne tournent pas autour d'une étoile et se déplacent librement.

Le nombre exact de planètes errantes découvertes par l'équipe se situe entre 70 et 170, selon l'âge supposé de la région étudiée. Cette image a été créée en supposant un âge intermédiaire, ce qui donne un nombre de planètes candidates situé entre les deux extrêmes de l'étude. Crédit: ESO/N. Risinger (skysurvey.org)

satellite Gaia (Le satellite Gaia est une mission astrométrique de l'Agence spatiale européenne (ESA) devant...)

Agence Spatiale Européenne (L’Agence spatiale européenne (ASE) (en anglais European Space Agency : ESA) est...)

exploration (L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu.)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

Voie lactée (La Voie lactée (appelée aussi « notre galaxie », ou parfois...)

nuage (Un nuage est une grande quantité de gouttelettes d’eau (ou de cristaux de glace) en...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et...)

désert (Le mot désert désigne aujourd’hui une zone stérile ou peu propice à la...)

décennie (Une décennie est égale à dix ans. Le terme dérive des mots latins de decem « dix »...)

Les astronomes ont utilisé les télescopes de l'ESO pour détecter au moins 70 planètes errantes dans notre Voie Lactée, le plus grand groupe détecté à ce jour. Apprenez-en davantage sur ces insaisissables nomades cosmiques dans cette vidéo (La vidéo regroupe l'ensemble des techniques, technologie, permettant l'enregistrement ainsi que la...)

Crédit:

ESO

Cette animation d'artiste montre à quoi pourrait ressembler une planète errante, c'est-à-dire une planète qui n'est pas en orbite autour d'une étoile mais qui se déplace librement. Récemment, une équipe d'astronomes, utilisant les données de plusieurs télescopes de l'Observatoire Européen Austral (Le mot austral (du latin australis) est un adjectif qualifiant ce qui se situe dans l'hémisphère...)

Crédit: ESO/M. Kornmesser

Cette animation nous permet de plonger en direction des constellations du Haut Scorpion et du Serpentaire, où le plus grand groupe de planètes errantes - au moins 70, mises en évidence dans les cercles - a été récemment découvert. Nous faisons ici un zoom sur l'une d'entre elle. Les planètes errantes ne sont pas en orbite autour d'une étoile mais se déplacent librement par elles-mêmes. Se cachant loin de toute étoile qui l'illumine, la planète nomade ne brille pas par la lumière réfléchie, mais émet une faible lueur qui ne peut être détectée que dans l' infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde...) lumière visible (La lumière visible, appelée aussi spectre visible ou spectre optique est la partie du...)

Crédit: ESO/L. Calçada/N. Risinger (skysurvey.org)/DSS2/Miret-Roig et al./M. Kornmesser. Music: Johan B Monell - Coctail Alle

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit...)

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Les planètes errantes sont des objets cosmiques insolites dont la masse est comparable à celle des planètes de notre système solaire, mais qui ne sont pas en orbite autour d'une étoile et se déplacent librement à leur guise. Jusqu'à présent, on en connaissait peu, mais une équipe d'astronomes, utilisant lesde plusieurs télescopes de l'(ESO) et d'autres infrastructures, vient de découvrir au moins 70 nouvelles planètes errantes dans notre. Il s'agit du plus grand groupe de planètes errantes jamais découvert, une étape importante vers la compréhension des origines et des caractéristiques de ces mystérieux nomades galactiques."Nous ne savions pas à combien de planètes errantes nous attendre et nous sommes ravis d'en avoir trouvé autant", déclare Núria Miret-Roig,au Laboratoire d'de Bordeaux (France) et à l'de Vienne (Autriche), et premier auteur de la nouvelle étude publiée aujourd'hui dans Nature Astronomy.Les planètes errantes, qui se cachent loin de toute étoile les éclairant, sont normalement impossibles à photographier. Cependant, Núria Miret-Roig et son équipe ont tiré parti du fait que, dans les quelques millions d'années qui suivent leur formation, ces planètes sont encore suffisamment chaudes pour briller, ce qui les rend directement détectables par les caméras sensibles des grands télescopes. Ils ont trouvé au moins 70 nouvelles planètes errantes decomparable à celle de Jupiter dans une région de formation d'étoiles proche de notre, dans les constellations du Scorpion supérieur et du SerpentairePour repérer un si grandde planètes errantes, l'équipe a utilisé des données couvrant une période d'environ 20 ans et provenant de plusieurs télescopes au sol et dans l'espace. "Nous avons mesuré les mouvements infimes, les couleurs et les luminosités de dizaines de millions de sources dans une grande région du ciel", explique Núria Miret-Roig. "Ces mesures nous ont permis d'identifier de manière sûre les objets les plus faibles de cette région, les planètes errantes".L'équipe a utilisé les observations du(VLT), du Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA), du VLT Survey Telescope (VST) et du MPG/ESO de 2.2-mètres situé au Chili, ainsi que d'autres équipements. "La grande majorité de nos données proviennent des observatoires de l'ESO, qui étaient absolument essentiels pour cette étude. Leur largede vision et leur sensibilité unique ont été les clés de notre succès", explique Hervé Bouy, astronome au Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux, en France, etde cette nouvelle. "Nous avons utilisé des dizaines de milliers d'images à grand champ provenant des installations de l'ESO, correspondant à des centaines d'd'observations, et littéralement des dizaines de téraoctets de données."L'équipe a également utilisé les données dude l', mettant ainsi en exergue le succès de la collaboration entre les télescopes terrestres et spatiaux dans l'et la compréhension de notreL'étude suggère qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de ces insaisissables planètes sans étoile que nous devons encore découvrir. "Il pourrait y avoir plusieurs milliards de ces planètes géantes flottant librement dans lasans étoile hôte", explique Hervé Bouy.En étudiant les planètes solitaires récemment découvertes, les astronomes pourraient trouver des indices sur la façon dont ces objets mystérieux se forment. Certains scientifiques pensent que les planètes solitaires peuvent se former à partir de l'effondrement d'undetrop petit pour entraîner la formation d'une étoile, ou qu'elles ont pu être éjectées de leur système parent. Mais on ignore encore quel mécanisme est le plus probable.De nouvelles avancées technologiques seront essentielles pour percer le mystère de ces planètes nomades. L'équipe espère continuer à les étudier plus en détail avec le futur ELT (Extremely Large Telescope) de l'ESO, actuellement en construction dans lechilien d'Atacama. L'ELT devrait commencer ses observations dans le courant de la. "Ces objets sont extrêmement peu lumineux et les installations actuelles ne permettent guère de les étudier", explique Hervé Bouy. "L'ELT sera absolument crucial pour recueillir davantage d'informations sur la plupart des planètes errantes que nous avons trouvées."