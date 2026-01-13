💫 Découverte d'un sillage formé par l'étoile compagne de Betelgeuse

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Représentation artistique de l'étoile supergéante rouge Betelgeuse avec sa compagne Siwarha en orbite. Le compagnon génère un sillage de gaz dense en traversant l'atmosphère étendue de Betelgeuse.

Crédit: NASA, ESA, Elizabeth Wheatley (STScI); Science: Andrea Dupree (CfA)



Données du télescope Hubble montrant des variations lumineuses liées au sillage de l'étoile compagne Siwarha autour de Betelgeuse.

Crédit: NASA, ESA, Elizabeth Wheatley (STScI); Science: Andrea Dupree (CfA)

Betelgeuse, l'étoile rouge emblématique de la constellation d'Orion, a fait beaucoup parlé d'elle ces dernières années par son comportement atypique. Ses épisodes d'assombrissement et de regain d'éclat ont dérouté la communauté. Toutefois, une explication commence peu à peu à prendre forme grâce à des progrès observationnels récents.La confirmation en 2025 d'une étoile compagne, nommée Siwarha, évoluant dans l'atmosphère étendue de Betelgeuse, a marqué une étape importante. Cette découverte permet de définir un cadre explicatif pour les fluctuations observées.Des données collectées par le télescope spatial Hubble et des observatoires terrestres ont permis récemment de mettre en évidence le sillage laissé par Siwarha. Ce phénomène, comparable à la trace d'un navire fendant les flots, se compose d'une zone de gaz plus dense que le milieuenvironnant. Andrea Dupree,au Center for Astrophysics, précise que ces observations constituent une preuve directe de l'existence du compagnon stellaire, ce qui permet de mieux saisir les mécanismes à l'œuvre.Par ailleurs, la visibilité de ce sillage suit un cycle, devenant particulièrement détectable tous les six ans lorsque Siwarha s'aligne précisément entre Betelgeuse et la Terre. Cette configuration modifie alors le spectre lumineux émis par l'étoile, rendant la structure apparente. Cette régularité offre aux chercheurs la possibilité de prédire et d'analyser ces événements avec une grande précision, consolidant ainsi les modèles astrophysiques.La compréhension de l'influence de Siwarha sur Betelgeuse permet de comprendre certains processus d'évolution stellaire. Les supergéantes comme Betelgeuse expulsent progressivement de la matière avant d'exploser en supernova. L'existence d'une compagne peut précipiter ou altérer ces mécanismes.Les prochaines étapes sont déjà organisées, avec de nouvelles campagnes d'observation prévues pour 2027, lorsque Siwarha se retrouvera de nouveau dans une position optimale. Ces travaux ambitionnent d'affiner notre connaissance de la fin de vie des étoiles massives et de leurs interactions au sein de systèmes doubles.