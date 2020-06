Découverte de sursauts radio rapides, répétitifs, et réguliers en provenance d'une galaxie voisine

Une équipe d'astronomes dirigée par des scientifiques canadiens, dont font partie des chercheurs de l'Université McGill, a découvert qu'un sursaut radio rapide (SRR) provenant d'une galaxie voisine se répétait à intervalles réguliers.Les chercheurs dude l'Expérience canadienne dede l'intensité de l'(CHIME) sur les sursauts radio rapides ont utilisé leCHIME, situé en Colombie-Britannique, pour montrer que la source radio répétitive désignée FRB 180916.J0158+65 - découverte par le même groupe en 2018 - émettait des pulsations tous les 16,35L'étude publiée dans la revueest la première à établir que des SRR répétitifs peuvent se manifester de façon prévisible."Nous sommes tous restésbée en constatant la périodicité, mais nous avons rapidement compris que nous allions avoir de nouvelles chances d'observer le phénomène en action. Nous savions déjà où regarder pour voir des sursauts; maintenant, nous savons également quand il faut regarder", explique Ziggy Pleunis,travaillant au Département deet à l'spatial de McGill sous la supervision de Victoria Kaspi, et l'un des principaux chercheurs de l'équipe des sursauts radio rapides de CHIME.Les SRR ont été observés pour la première fois il y a plus de dix ans. Croyant au départ qu'il s'agissait d'événements ponctuels, les astronomes ont depuis découvert que certaines de ces émissions radio à haute intensité - plus intenses que l'produite par lependant de nombreuses années - se répètent.Le mystèretoujours sur ce phénomène, mais la nouvelle étude est un pas de plus vers la découverte de la source de ces SRR."Cette découverte écarte certains modèles laissant supposer que les sursauts sont émis sporadiquement, mais beaucoup de modèles intéressants sont toujours à l'étude. L'une des théories les plus prometteuses est la présence de deux étoiles orbitant l'unede l'autre, l'une de ces étoiles étant uneà neutrons, c'est-à-dire le résidu de l'end'une étoile", précise Pragya Chawla, également doctorante dans le groupe de la professeure Kaspi.Plus tôt cette, des astronomes européens, en collaboration avec l'équipe SSR de CHIME, ont réussi à localiser FRB 180916 dans unevoisine située à 500 millions d'années-lumière de la. Partout dans le, des astronomes ont braqué des télescopes en tous genres sur la source, dans l'espoir de trouver une explication à cette répétition.L'article "Periodic activity from a fast radio burst source", par l'équipe SSR de CHIME, a été publié dans la revue Nature.Le projet de CHIME sur les SSR a reçu unedu Fonds d'innovation 2015 de la Fondation canadienne pour l'innovation, ainsi qu'un financement accordé par les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Québec, et par l'Institut Dunlap d'et d'de l'Le projet de CHIME sur les SSR est led'une collaboration entre plus de 50 scientifiques dirigés par l'McGill, l'Université de la Colombie‑Britannique, l'Université de Toronto, l'Institutdeet le Conseil national de recherches du Canada. L'investissement de 16 millions de dollars a été réalisé par la Fondation canadienne pour l'innovation et les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec. Un financement supplémentaire a été accordé par l'Institut Dunlap d'astronomie et d'astrophysique, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et l'Institut canadien de recherches avancées. Le télescope se trouve à l'Observatoire fédéral de radioastrophysique du Conseil national de recherches du Canada, près de Penticton, au coeur des montagnes de lade l'Okanagan, en Colombie-Britannique. CHIME possède le statut d'instrument éclaireur officiel dud'un kilomètre(SKA).Fondée en 1821 à, au Québec, l'Université McGill est l'une des grandes universités du Canada. Elle compte deux, 11 facultés, 13 écoles professionnelles, 300 programmes d'études et au-delà de 40 000 étudiants, dont plus de 10 200 aux cycles supérieurs. Elle accueille des étudiants originaires de plus de 150, ses 12 800 étudiants internationaux représentant 31 % de sa population étudiante. Au-delà de la moitié des étudiants de l'Université McGill ont une langue maternelle autre que l'anglais, et environ 19 % sont francophones.