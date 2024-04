Démonstration d'une nouvelle technologie de lévitation, stable et sans supraconductivité

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Crédit: Okinawa Institute of Science and Technology

Des scientifiques de l'Institut des Sciences et de la Technologie d'Okinawa (OIST) développent une technologie innovante capable de faire léviter des matériaux, sans supraconductivité ni aucun support physique. Surtout, les pertes d'sont minimisées à l'extrême.Le professeur Jason Twamley et son équipe ont conçu une plateforme utilisant des champs magnétiques pour faire léviter une plaque de graphite, unque l'on retrouve communément dans la mine des crayons. Cette plaque, traitée chimiquement pour repousser les champs magnétiques, flotte de manière stable au-dessus d'und'aimants sans toucher à aucune structure solide.Ce projet aborde des défis majeurs comme la réduction des pertes d'énergie, un obstacle commun dans les technologies précédentes de lévitation. En transformant le graphite en un isolant électrique, les chercheurs ont réussi à stabiliser la lévitation dans le vide, empêchant ainsi la perte d'énergie due aude l'air.Le but de cette technologie est de diminuer l'(le mouvement) de la plateforme pour augmenter sa sensibilité. Cela permettrait de mesurer avec une extrême précision des forces telles que l'ou la. En réduisant cette énergie, la plateforme pourrait fonctionner dans un état proche du régime quantique, où les lois de ladominent, offrant des mesures encore plus précises.Cette plateforme ouvre la possibilité de dépasser la précision des gravimètres atomiques actuels, qui sont parmi les instruments les plus précis pour mesurer la gravité. Cette avancée pourrait non seulement améliorer la précision des mesures scientifiques mais aussi rendre les capteurs plus économes en énergie, propulsant ainsi laet l'application des technologies de lévitation à un niveau supérieur.