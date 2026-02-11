📡 Le dernier cri d'un étoile capté avant son explosion en supernova

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Vue d'artiste d'une supernova - M. Weiss

Les supernovae de type Ibn

Pour la toute première fois, des astronomes ont capté un signal radio émis par un type d'explosion stellaire bien particulier. Cette observation inédite nous offre un aperçu des derniers instants d'une étoile massive, juste avant qu'elle ne se transforme enGrâce au radiotélescope Very Large Array situé au Nouveau-Mexique, une équipe a suivi des émissions radio pendant près d'un an et demi. Ces ondes ont permis de reconstituer l'activité de l'étoile dans laprécédant sa fin, et plus précisément ses cinq dernières années de son existence, marquées par une perte de masse intense. Les télescopes optiques ne pouvaient pas révéler ces détails à eux seuls.L'étoile étudiée appartient à la catégorie des supernovae de type Ibn. Ces événements se produisent lorsqu'une étoile massive expulse de grandes quantités de matériau riche en hélium peu avant d'exploser. Le gaz éjecté agit aussi comme une sorte de miroir cosmique. Quand l'onde de choc de la supernova percute cette, elle génère des ondes radio puissantes qui ajoutent de l'information sur les derniers moments de l'étoile.Les données recueillies avant et au moment de l'explosion indiquent que l'étoile faisait probablement partie d'un, avec une autre étoile en orbite autour d'elle. Les interactions entre ces deux astres pourraient avoirla perte de masse extrême observée juste avant l'explosion. Cette hypothèse explique pourquoi la matière a été expulsée si rapidement dans les années précédentes.Jusqu'à présent, les scientifiques se fiaient principalement à la lumière visible pour étudier la fin des étoiles. Désormais, les observations radio ouvrent une nouvelle voie pour comprendre ces événements dans tout l'Univers. Cette méthode permet de remonter dans le temps et d'examiner ce qui se passe plus précisément.D'après l'étude publiée dans, les recherches futures vont étendre cette approche à d'autres supernovae. L'objectif est de déterminer à quellese produisent ces épisodes de perte de masse et ce qu'ils nous apprennent sur le cycle de vie des étoiles massives.Cette catégorie d'explosions stellaires se distingue par la présence d'hélium dans les matériaux expulsés peu avant la fin de l'étoile. Ce phénomène est relativement rare par rapport aux autres types de supernovae, ce qui rend chaque observation particulièrement précieuse pour les astronomes.Contrairement aux supernovae classiques, les événements de type Ibn impliquent des étoiles massives qui perdent leur enveloppe externe de manière active. Cette perte de matière crée un environnement gazeux autour de l'étoile, qui influence directement le déroulement de l'explosion. L'étude de ces gaz permet de reconstituer l'histoire de l'étoile sur plusieurs années.La découverte récente montre que l'observation radio peut révéler des détails invisibles en lumière optique.