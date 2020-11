Désalinisation de l'eau de mer: une osmose inverse bien plus efficace

Canaux artificiels d'eau insérés dans une membrane de polyamide

Le traitement de l'eau de mer, et notamment sa désalinisation à grande échelle, est un enjeu majeur pour notre société. L'osmose inverse est l'une des techniques les plus utilisées pour le dessalement de l'eau. Certaines des membranes employées actuellement sont constituées de canaux artificiels d'insérés dans des couches lipidiques. Mais leurs performances àne sont pas satisfaisantes dans les conditions deosmotique et de salinité réelles.Une équipe internationale, coordonnée par des scientifiques de l'Institut européen des membranes (CNRS/ENSC Montpellier/Université de Montpellier), a mis auune, qui consiste à combiner une matrice en polyamide et les canaux artificiels d'eau en une structure unique. Leurs membranes, qui prennent la forme d'une superstructure d', ont été testées dans des conditions industrielles et surpassent les membranes classiques: elles permettent un75 % supérieur à celui observé avec les membranes industrielles actuelles et elles permettent une réduction d'environ 12 % de l'nécessaire auLeurs travaux, brevetés, sont publiés le 9 novembre 2020 dansBiomimetic artificial water channel membranes for enhanced desalination.Maria Di Vincenzo, Alberto Tiraferri, Valentina-Elena Musteata, Stefan Chisca, Rachid Sougrat, Li-Bo Huang, Suzana P. Nunes et Mihail Barboiu., le 9 novembre 2020. DOI : 10.1038/s41565-020-00796-x