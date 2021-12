Détection des gaz et vapeurs dangereux grâce à des capteurs microscopiques imprimés en 3D

voiture (Une automobile, ou voiture, est un véhicule terrestre se propulsant lui-même à l'aide d'un...)



Capteur de gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et...) verre (Le verre, dans le langage courant, désigne un matériau ou un alliage dur, fragile...) capteur (Un capteur est un dispositif transformant l'état d'une grandeur physique observée en une...) microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique...) optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...) microscopie électronique à balayage (La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM pour Scanning Electron Microscopy en...)

© Trinity College Dublin - AMBER

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

maison (Une maison est un bâtiment de taille moyenne destiné à l'habitation d'une famille,...)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste...)

bien-être (Le bien-être ou bienêtre est un état qui touche à la santé, au plaisir,...)

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire...)

couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a...)

Quand la chimie intelligente rencontre la conception intelligente

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et...)

toux (La toux est une contraction spasmodique soudaine et souvent répétitive, de la cavité...)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la...)

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique)...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent :...)

humidité (L'humidité est la présence d'eau ou de vapeur d'eau dans l'air ou dans une substance...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

Les polluants sont pires que nous le craignions

statistiques (La statistique est à la fois une science formelle, une méthode et une technique. Elle...)

Organisation (Une organisation est)

population mondiale (La population mondiale désigne le nombre d'êtres humains vivant sur Terre à un...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

fumée (La fumée, parfois appelée boucane en Amérique du Nord, est un nuage de particules...)

dioxyde de carbone (Le dioxyde de carbone, communément appelé gaz carbonique ou anhydride carbonique, est un...)

oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de...)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C,...)

ammoniac (L’ammoniac est un composé chimique, de formule NH3 (groupe générique des...)

logique (La logique (du grec logikê, dérivé de logos (λόγος),...)

Pour plus d'information voir projets:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !