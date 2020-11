La DNP-RMN haute résolution accède aux ultra-basses températures



Schéma explicatif du dispositif

Figure 1: NUMOC N2

Figure 2: NUMOC HeII @ PFNC

Figure 3: SACRYPAN @ PNFC

Figure 4: La sonde PAVLOT sous l'aimant RMN

Les chercheurs de l'Irig ont développé une instrumentation novatrice pour la DNP et la RMN solide haute résolution à très basse température. Un palier majeur vient d'être franchi: un cryostat et une sonde peuvent être utilisés en continu pour refroidir lesdepermettant de sustenter et entraîner le porte-échantillon à plus de 10 000 tours paret à ultra-basses températures. Les performances thermiques et fluidiques placent cet instrument de niveau préindustriel en tête des prototypages mondiaux.Disposer d'un instrument pour travailler à très basse(DNP), technique d'hyperpolarisation permettant d'augmenter la sensibilité d'une expérience de RMN de plusieurs ordres de grandeur. Cette approche RMN permet alors d'étudier avec une précision inégalée la structure et les défauts de système amorphe ou cristallin, d'explorer laou l'de systèmes complexes, biologique // inorganique ou même. Les domaines d'application sont très variés, du développement defonctionnels innovants (catalyse, stockage, biomatériaux, etc.) à la compréhension de systèmes biomoléculaires complexes (protéine fibrillaire,membranaire, etc.) [i]aujourd'hui et à l'avenirEn associant les, les chercheurs de notreviennent de franchir un cap décisif dans cette quête des basses températures pour la RMN haute résolution et haute sensibilité. Les équipes ont mis auun système expérimental novateur, composé de deux cryostats en tandem. Le premier, SACRYPAN, génère les flux d'alimentation cryogénique du second, PAVLOT, qui permet de réaliser des expériences de RMN/DNP à basse température. Ce dispositif "cryogen-free" imaginé à l'origine du, et ultime objectif des efforts de R&D engagés, permet de travailler sans héliumpour un coût d'exploitation minime (quelques dizaines d'euros par jour). Côté performance, il s'agit de la machine la plus évoluée dans ce domaine capable d'atteindre une température minimale stabilisée de 35 K au niveau du porte-échantillon, quels que soient les débits engagés pour le mettre en rotation. Une nouvelle étape devrait être franchie sous peu avec l'arrivée de SACRYPAN II qui repoussera les limites de températures basses.Ces développements ont débuté avec la mise au point par les chercheurs de Irig du cryostat NUMOC N2 qui a démontré sa capacité à faire tourner un porte-échantillon avec de l'gazeux tempéré par de l'azote liquide ().Suite à des évolutions majeures, NUMOC, devenu NUMOC He, a permis, dans sa première version dite "à fluides perdus", de franchir un cap supplémentaire en démontrant qu'il était possible de faire tourner unà hélium gaz dans une gamme de température 70 K-25 K ().Dès lors, ce premier jalon a donné aux chercheurs de l'Irig une réelledans le domaine de lainstrumentale pour la RMN. Par la suite, le cryostat NUMOC He a évolué vers une version II qui a permis de démontrer pour la première fois que la rotation d'un porte-échantillon à plusieurs kilohertz jusqu'à des températures inférieures à 10 K était possible. Des premières mondiales scientifiques ont pu ainsi être réalisées et publiées.En parallèle de l'exploitationde ce cryostat, les équipes de l'Irig ont conçu et finalisé SACRYPAN, la dernière version du système, cette fois-ciautonome encryogénique ().Chaînon indispensable de cette saga et condensé des savoir-faire du DSBT en cryogénie, laultra-basse température PAVLOT est en cours de développement, en partenariat avec la société Bruker, leader mondial sur le marché de la RMN ().Dans le cadre de cette collaboration, les chercheurs de l'Irig avaient pour objectif de concevoir toute la partie cryo-mécanique sousde l'instrument tandis que l'équipe Bruker avait lade développer le système radiofréquence d'analyse de l'échantillon. La tâche des chercheurs fut complexe puisqu'il s'agissait d'intégrer ledu partenaire Bruker dans un cryostatcompact limité par la taille du trou dede l'aimant RMN. Un défi important a notamment été de développer des actionneurs mécaniques miniatures permettant un accord des fréquences dede la sonde. Ces actionneurs assurent les transitions entre la boîte cryogénique renfermant le dispositif radiofréquence/module de rotation et l'enceinte à videl', puis celles de l'enceinte à vide vers l'extérieur du cryostat. Le même travail a dû être réalisé pour faire transiter les signaux optiques et électriques. Le très haut niveau de performanceexigé imposait d'obtenir un vide poussé ne tolérant aucune fuite. Ces obstacles surmontés, il a été fait ladu fonctionnement nominal de l'équipement tel que défini initialement au. Lad'intégration du système radiofréquence Bruker qui débute permettra de réaliser le premier spectre DNP avec cet instrument.Une, 7 cryostats et pas moins de 7 bourses nationales et européennes (ANR, ERC, AGIR-PEPS, PTC, Bottom-up) ont été nécessaires pour avancer sur ce projet. Au bout de cettede fond, c'est un instrument "cryogen-free" protégé par 7 brevets internationaux qui va permettre de faire de la DNP, en routine, et en toute autonomie de fluides cryogéniques.impliquées sont celles du Département des Systèmes Basses Températures (DSBT) et du laboratoire Modélisation etdes Métaux (MEM) en ce qui concerne les développements dédiés à la DNP.Larepose sur l'utilisation d'une sourcepermettant de transférer la polarisation duélectronique de dopants paramagnétiques vers les spins nucléaires environnants et ainsi d'augmenter fortement ledétecté par RMN. En combinant l'micro-onde à une rotation pneumatique rapide de l'échantillon (> 10 kHz) à température cryogénique.