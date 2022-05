Dynamique de l'astéroïde binaire (379) Huenna

[i]L'astéroïde de la ceinture principale (243) Ida ainsi que sa lune Dactyle. Dactyle est la première lune astéroïdale à avoir été découverte. © NASA/JPL[/i] [/i]

Exemples d'images d'optique adaptative du système de l'astéroïde (379) Huenna. Les cercles bleus indiquent la position du satellite. Le Nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)



Comparaison de la position prédite à partir d'une orbite képlérienne et de l'orbite incluant l'influence du Soleil. Les prédictions des deux orbites sont reliées par des lignes, avec un code couleur par année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié...)

L'étude des satellites d'astéroïdes est une science relativement jeune comparée aux satellites de planètes. Le mouvement de ces satellites est régi principalement par le champ de gravité que génère l'astéroïde principal. Pour la première fois, des scientifiques ont détecté une faible perturbation du mouvement d'und'par un corps extérieur au système de l'astéroïde: leEn étudiant lede l'astéroïde (379) Huenna et de sonDeMeo et al. (2011, Icarus, 212) avaient rapporté une divergence entre sa position prédite et celle observée. Puis, trois chercheurs français ont compilé toutes les images disponibles de ce système, acquises avec de grands télescopes terrestres équipés d'une. Sur la base de ces 40 observations couvrant 11 ans, ils ont déterminé, dans une nouvelle étude, que l'du satellite est fortement affectée par l'influence gravitationnelle du Soleil, contrairement à ce qui est observé sur les satellites des grands astéroïdes de la ceinture principale. Le satellite tournede l'astéroïde à une distance d'environ 3500 km, pour une période de 80 jours terrestres. Cette distance est relativement élevée, et lade l'astéroïde assez faible. Ledeque l'astéroïde génère vis à vis de son satellite est de fait ténu et permet au Soleil d'agir sur le mouvement du satellite durant une courte période deLa gravité est une loi qui dépend de la distance entre les objets. Lorsque le satellite est plus près du Soleil que de l'astéroïde autour duquel il tourne, il subit un peu plus la gravité du Soleil que celle de l'astéroïde. Inversement lorsqu'il se trouve plus loin du Soleil c'est l'astéroïde qui en subit un peu plus les conséquences. Les résultats de 11 ans d'confirment l'influence du Soleil sur l'orbite du satellite. Parmi tous les astéroïdes connus à ce, un autre astéroïde de la ceinture principale, (3749) Balam, pourrait présenter cette même caractéristique.Dynamics of the binary asteroid (379) Huenna - Icarus,382.Frédéric Vachier, Benoit Carry, Jérôme Berthier.Frédéric Vachier -deet de calcul des éphémérides (IMCCE) /- frederic.vachier at obspm.fr